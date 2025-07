"Gracias, de todo corazón": el último mensaje de Ozzy Osbourne a sus fans en su concierto de despedida

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La última imagen que apareció en las redes sociales de Ozzy Osbourne, poco antes de su muerte, cobra protagonismo. La instantánea muestra la puerta de un camerino con un cartel que dice: 'Back to the Beginning – The Final Show' (De vuelta al comienzo – El show final) mientras se observa un pasadizo vacío, iluminado por luces blancas. La publicación no incluye ningún texto descriptivo, solo una imagen desoladora que quizás anticipaba lo que estaba por venir.

A los 76 años, 'El príncipe de las tinieblas' falleció tras años de luchar contra el Parkinson, enfermedad que le fue diagnosticada en 2020. Su estado de salud había empeorado en los últimos meses, al punto que apenas podía caminar. Aun así, el pasado 5 de julio se presentó por última vez sobre un escenario, en un concierto benéfico organizado en Birmingham, su ciudad natal.

El evento, llamado precisamente Back to the Beginning, reunió a los miembros originales de Black Sabbath y fue anunciado como su despedida definitiva. Osbourne apareció en escena sentado en un trono negro decorado con calaveras y un murciélago gigante. Saludó al público, que lo ovacionó de pie. Esa fue su última aparición pública.

¿Cuál fue el último mensaje de Ozzy Osbourne?

El cierre del espectáculo de despedida fue memorable y conmovedor. Frente a más de 40 mil asistentes en el estadio Villa Park y millones más que lo siguieron por streaming, Osbourne se dirigió a su público antes de interpretar Paranoid, su canción final.

"Se siente tan bien estar en este escenario... No tienen idea de cómo me siento. Gracias, de todo corazón. Esta es la última canción de mi vida", expresó.

La noche fue también un homenaje a su trayectoria. Compartió cartel con bandas como Metallica, Guns N’ Roses y Slayer. El concierto recaudó más de 190 millones de dólares destinados a organizaciones como Cure Parkinson’s, Birmingham Children’s Hospital y Acorns Children’s Hospice.

A pesar de su frágil estado de salud, Osbourne ofreció un concierto inolvidable, interpretando temas como I Don’t Know, Mr. Crowley, Suicide Solution, Mama, I’m Coming Home y Crazy Train. La noche culminó con un set de temas junto a Black Sabbath, que incluyó himnos como War Pigs, N.I.B., Iron Man y Paranoid.

¿Quién fue Ozzy Osbourne?

Ozzy Osbourne fue una figura trascendental en la historia del rock, reconocido por redefinir el 'heavy metal' con un "sonido oscuro" que lo consagró como el legendario 'Príncipe de las Tinieblas'.

Nacido como John Michael Osbourne el 3 de diciembre de 1948 en Aston, Birmingham (centro de Inglaterra), abandonó la escuela a los 15 años y trabajó en diversos empleos antes de unirse a sus amigos de la infancia para formar el grupo que cambiaría la música para siempre.

En 1968, junto a Tony Iommi, 'Geezer' Butler y Bill Ward, fundó Black Sabbath, un grupo transgresor que se convirtió en referente del rock duro y vendió más de 70 millones de discos.

La banda plasmó en sus letras temáticas de guerra, caos social y lo sobrenatural, marcando un antes y un después en la música rock, con 'riffs' potentes, atmósferas oscuras y memorables actuaciones, como cuando en 1982 arrancó de un mordisco la cabeza de un murciélago.

Después, él mismo explicó que en realidad había sido un accidente, que pensó que era un juguete de goma que le habían lanzado al escenario, y debió ser tratado contra la rabia.



Ozzy Osbourne y su carrera como solista

Su salida de Black Sabbath -que inicialmente se había llamado The Polka Tulk Blues Band- en 1979, fue causada por tensiones internas y problemas personales, pero no frenó su carrera.

Hizo una exitosa trayectoria en solitario con más de una docena de álbumes, entre ellos Blizzard of Ozz (1980), que incluye clásicos como Crazy Train y Mr. Crowley, que cautivaron a varias generaciones.

A estos años pertenecen discos como Bark at the Moon (1983), No Rest For The Wicked (1988) o No More Tears (1991), todos referentes del género.

En la década los noventa, Ozzy y su esposa y mánager Sharon Osbourne constituyeron además el Ozzfest, uno de los festivales de música de más éxito celebrado en Estados Unidos y algunos países de Europa.

El cantante, que sufrió varias adicciones, se hizo además un nombre en la cultura popular con el 'reality show' The Osbournes de 2002 a 2005, que mostraba la vida cotidiana caótica y auténtica junto a Sharon y sus hijos Jack y Kelly en su residencia en Los Ángeles (Estados Unidos).