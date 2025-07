Ozzy Osbourne, cantante de Black Sabbath, muere a los 76 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ozzy Osbourne, el cantante y líder de la banda Black Sabbath, falleció este martes, según confirmó su familia a través de un comunicado difundido inicialmente por The Sun y TMZ. La causa de su muerte no ha sido revelada hasta el momento. "Con una tristeza que las palabras no pueden describir, debemos informar que nuestro amado Ozzy Osbourne falleció esta mañana", expresó la familia en la declaración firmada por Sharon, Jack, Kelly, Aimee y Louis Osbourne. "Estuvo acompañado por su familia y rodeado de amor. Pedimos a todos que respeten nuestra privacidad en este momento", indican. Su fallecimiento se produce luego de que, el pasado 5 de julio, el 'Príncipe de las Tinieblas' lograra concretar su concierto de despedida junto a sus compañeros de banda.



La trayectoria de Ozzy Osbourne

Ozzy fue una de las figuras más influyentes del heavy metal. En 1968, junto a Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, fundó en Birmingham la mítica banda Black Sabbath, considerada pionera del género. Entre sus temas más emblemáticos destacan War Pigs, Iron Man, Paranoid, Children of the Grave y Sweet Leaf.

La agrupación obtuvo diversos reconocimientos a lo largo de su trayectoria, incluyendo dos premios Grammy y su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2006.

En 1979, Osbourne fue apartado de la banda debido a sus problemas con el alcohol y las drogas y que enfrentó durante décadas. No obstante, ese mismo año inició una exitosa carrera como solista. Publicó 13 álbumes de estudio, de los cuales los primeros ocho obtuvieron certificación de platino en Estados Unidos. Como artista solista, ganó cinco premios Grammy y lanzó canciones como Crazy Train y No More Tears.

Sharon Osbourne, quien más tarde se convertiría en su esposa y mánager, tuvo un papel importante en su recuperación y renacer artístico. Se conocieron en 1970, cuando el padre de Sharon trabajaba con Black Sabbath. Contrajeron matrimonio en 1982 y, pese a atravesar algunas crisis personales, se mantuvieron juntos.

Ozzy Osbourne, más allá de la música

Además de su carrera musical, Ozzy se convirtió en un fenómeno televisivo a principios de los años 2000 con el reality show The Osbournes, que mostró la vida cotidiana de su familia. El programa, emitido entre 2002 y 2005, tuvo 52 episodios.

Sus hijos —Kelly, Aimee y Jack— también desarrollaron carreras propias en televisión e internet, participando en programas con sus padres.