Último rugido de Ozzy Osbourne: Black Sabbath se reúne por última vez en concierto inolvidable

Este sábado 5 de julio, el mundo del rock vivió una jornada histórica y profundamente emotiva con la despedida definitiva de Ozzy Osbourne de los escenarios. El icónico “Príncipe de las Tinieblas” ofreció su último concierto, acompañado de los miembros originales de Black Sabbath, en su ciudad natal de Birmingham, Reino Unido.

El espectáculo, titulado Back to the Beginning, se llevó a cabo en el estadio Villa Park a partir de las 15:00 (hora local) y fue transmitido en vivo a nivel mundial. La presentación marcó el reencuentro de Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward en un mismo escenario por primera vez desde 2001, cerrando de forma simbólica e histórica la trayectoria de una de las bandas más influyentes en la historia del heavy metal.

Antes del acto principal, el festival fue un verdadero desfile de leyendas del metal y el rock. Bandas como Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Tool, Pantera, Gojira, Anthrax, Halestorm, Rival Sons y Mastodon encendieron al público con presentaciones especiales. También participaron músicos invitados como Billy Corgan, Tom Morello, David Ellefson y Fred Durst, quien interpretó una emotiva versión acústica de Changes en homenaje a Osbourne.

“No puedo imaginar un mundo sin Ozzy Osbourne”, expresó Durst en el escenario, arrancando una ovación del público. Entre los asistentes se encontraban figuras de la talla de Brian May (Queen), así como decenas de músicos que quisieron despedirse personalmente del cantante que definió una era.

Aunque Black Sabbath ya había realizado una gira de despedida en 2016-2017, esta fue la primera vez en más de dos décadas que los cuatro fundadores compartieron escenario, lo que otorgó al concierto un carácter único e irrepetible. La demanda por entradas superó todas las expectativas, dejando a más de 60 000 personas en lista de espera. Para quienes no pudieron asistir, el show Back to the Beginning está disponible por 48 horas en transmisión digital, con un costo de 59,829 dólares.

🚨Metallica AGORA no show de despedida do Black Sabbath!! pic.twitter.com/9yfmDI6fFt — acervo metallica (@metallicacervo) July 5, 2025

Judas Priest se sumó al homenaje a Ozzy Osbourne y Black Sabbath

La banda británica Judas Priest se sumó a los homenajes a Ozzy Osbourne y a Black Sabbath, con un soberbio cover de War Pigs, una de las canciones más populares de la mítica agrupación de Birmingham.

“Es un honor para nosotros demostrar nuestro amor por Ozzy y Black Sabbath, con nuestro homenaje a War Pigs, una canción que tocamos en cada espectáculo alrededor del mundo y que los fans cantan juntos, reforzando también su amor por el legendario Príncipe de las Oscuridades”, resaltó Judas Priest.

La versión de Judas Priest fue publicada en su canal oficial de YouTube, donde al cierre de esta nota ya suma más de 270 000 visualizaciones.