Mujer casi se divorcia tras ser estafada por un falso Enrique Iglesias que le prometió matrimonio

Un caso singular de estafa digital. Una mujer de 63 años fue víctima de un impostor que se hacía pasar por el cantante español Enrique Iglesias. Según Univision, todo comenzó cuando la afectada se unió a un club de fans del artista. Poco después, recibió un mensaje privado de alguien que aseguraba ser el hijo de Julio Iglesias.

Así inició una supuesta relación virtual que se extendió por dos años, durante los cuales el estafador la engañó con falsas promesas de matrimonio a pesar de ser casada.

El impostor incluso llegó a mostrarle una imagen de un anillo de compromiso y le aseguró que le compraría una casa. A cambio, la mujer, que vive en Estados Unidos, le transfirió más de tres mil dólares, creyendo en la veracidad de la relación.

La revelación del fraude

El engaño llegó a su fin cuando la mujer decidió compartir su historia en el programa de televisión Primer Impacto, transmitido por Univision. En plena emisión, ella expresó sus sentimientos hacia el supuesto Enrique Iglesias.

"Enrique, si me estás viendo, lo que siento es sincero. Mi matrimonio se está yendo porque estoy enamorada de ti", dijo entre lágrimas.

Luego de mostrar los mensajes que intercambiaba con el sujeto, la mujer lanzó un ultimátum, decidida a resolver las dudas que la mantenían en vilo.

"Quisiera saber si eres tú para arreglar esto. Si me estás diciendo que me vaya contigo y todo eso, que te vas a casar conmigo, dímelo. Si no, también quiero saber la verdad. Si no, para quedarme ya en paz con mi matrimonio", agregó.

Su esposo descubrió la infidelidad cibernética un día que llegó del trabajo. Sospechando que se trataba de fraude, investigó el origen de los mensajes y llamadas; luego descubrió que provenían de Nigeria, confirmando que todo era una estafa.

"Buscan a personas mayores porque saben que tenemos casa y una pensión; saben que nos podemos ilusionar fácil de una persona o una celebridad, en este caso", denunció.

La reacción del verdadero Enrique Iglesias

People en Español intentó comunicarse con el verdadero Enrique Iglesias a fin de obtener sus declaraciones frente al caso. Sin embargo, la respuesta llegó a través de los representantes del cantante español.

En un comunicado, indicaron que el artista no está relacionado con el caso, pero advirtieron sobre la proliferación de este tipo de engaños y estafas.

Concluyeron al mencionar que Enrique Iglesias "pide a sus seguidoras y seguidores que no acepten llamadas o mensajes en su nombre".

