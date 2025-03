Anahí de Cárdenas expresó su incomodidad por un "consejo no solicitado" sobre la maternidad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Anahí de Cárdenas sigue compartiendo detalles de su proceso de maternidad en redes sociales. Hace unas semanas celebró con alegría los resultados médicos sobre la salud de su bebé. Sin embargo, recientemente relató un momento incómodo, luego de recibir un consejo no solicitado sobre la lactancia materna.

A través de Instagram, donde tiene más de un millón y medio de seguidores, la actriz y modelo publicó un post titulado: "Cosas que no se debería decir a una mujer embarazada", donde expuso que alguien le sugirió darle de lactar a su bebé, sin considerar su historial médico.

Anahí recordó que, debido al cáncer de mama que superó, fue sometida a una "mastectomía radical", lo que le impide amamantar. Con un tono directo, la protagonista de No me digas solterona habló de su frustración ante este tipo de comentarios.

"Cosas que no se debería decir a una mujer embarazada: Deberías dar de lactar. La lactancia materna es lo mejor y es gratis. Amigos: Tengo una doble mastectomía radical y no tengo pezones, por lo cual no puedo dar de lactar. Pero gracias por el consejo. Ahora voy a ir a sentirme pésimo por haberme salvado de cáncer", indicó.

Anahí de Cárdenas: "Este consejito ha sido el más duro de escuchar"

En la descripción de su post, Anahí de Cárdenas amplió su mensaje indicando que este fue el consejo más duro de escuchar, principalmente por todo el proceso que ha tenido que pasar para vencer al cáncer.

"Una de las cosas que más me cuesta en esta etapa, como en todas, es recibir consejos no solicitados (me parece habérselos dicho antes) pero este consejito ha sido el más duro de escuchar. Creo que todos aquí saben que he pasado por un cáncer de mama y por precaución me sacaron ambas mamas. Lo que significa: no tengo glándula mamaria, no tengo pezones, por lo que me es imposible dar de lactar porque simplemente no hay cómo", precisó.

Finalmente, la actriz agradeció a quienes "han tenido el tino de no decir nada" al respecto. "Agradezco los consejos, pero mejor no darlos si no conocemos el contexto. Gracias a todos los que han tenido el tino de no decir nada y acompañarme bonito en este proceso", concluyó.

Anahí de Cárdenas debutó como actriz en la serie 'Esta sociedad' en 2006, donde interpretó a Úrsula, una joven vanidosa y superficial. | Fuente: Instagram: Anahí de Cárdenas

