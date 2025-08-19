Mundial de los Desayunos de Ibai: Colombia y Costa Rica se enfrentan con arepas y gallo pinto en octavos de final

El streamer español continúa con la primera edición del torneo gastronómico, que enfrenta a 16 países en busca del mejor desayuno del mundo.

Los conductores de Puros Factos de RPP comentan sobre el pan con chicharrón, que participa en el Mundial de los Desayunos 2025. | Fuente: RPP

El Mundial de los Desayunos, organizado por Ibai Llanos, continúa generando expectativa en redes sociales. La competencia, que busca elegir el platillo matutino más popular del mundo, abrió este lunes con un choque entre el pan con chicharrón de Perú y los chilaquiles de México. Ahora, el streamer anunció el siguiente duelo: Colombia vs. Costa Rica.

“Atención, duelo clave”, escribió Ibai este martes en sus redes. “Por parte de Colombia, las míticas arepas colombianas: pan, queso... Por parte de Costa Rica, el gallo pinto: arroz con frijoles negros, especias, natilla, plátano y huevo. Un plato muy contundente”.

¿En qué consiste el Mundial de los Desayunos?

Se trata de la primera edición de este torneo gastronómico en el que 16 países compiten en un formato similar al del Mundial de la FIFA, con fases de octavos, cuartos, semifinales y final.

“¿Cuál es la mejor comida del mundo? ¿Cuál es la mejor gastronomía del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la argentina, la colombiana, la peruana, la española... Para acabar con el debate, he creado el Mundial de los Desayunos”, explicó Ibai en sus redes.

@ibaillanos COLOMBIA vs COSTA RICA | OCTAVOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

¿Qué países participan en el Mundial de los desayunos de Ibai?

Los 16 países en competencia son:

Argentina

Bolivia

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

España

Estados Unidos

Francia

Guatemala

Japón

México

Perú

Reino Unido

República Dominicana

Venezuela

¿Quiénes se enfrentan en el Mundial de los Desayunos de Ibai?

En esta edición, los duelos quedaron definidos de la siguiente manera:

Perú vs. México

Colombia vs. Costa Rica

España vs. Francia

Argentina vs. Reino Unido

Guatemala vs. Ecuador

Venezuela vs. República Dominicana

Japón vs. Chile

Estados Unidos vs. Bolivia

¿Cómo votar en el Mundial de los desayunos de Ibai?

La votación se realiza a través de las redes sociales de Ibai: Instagram (12 millones de seguidores) y TikTok (23 millones). Los usuarios pueden participar dando “me gusta” al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento. Hasta el momento, no se ha detallado cuánto tiempo durará cada etapa del torneo.

