Mundial de los Desayunos de Ibai: Colombia y Costa Rica se enfrentan con arepas y gallo pinto en octavos de final

Colombia y Costa Rica se enfrentan con arepas y gallo pinto en los octavos de final del Mundial de los Desayunos.
| Fuente: Tiktok: @ibaillanos
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

El streamer español continúa con la primera edición del torneo gastronómico, que enfrenta a 16 países en busca del mejor desayuno del mundo.

Mundial de los Desayunos 2025
| Fuente: RPP

El Mundial de los Desayunos, organizado por Ibai Llanos, continúa generando expectativa en redes sociales. La competencia, que busca elegir el platillo matutino más popular del mundo, abrió este lunes con un choque entre el pan con chicharrón de Perú y los chilaquiles de México. Ahora, el streamer anunció el siguiente duelo: Colombia vs. Costa Rica.

Atención, duelo clave”, escribió Ibai este martes en sus redes. “Por parte de Colombia, las míticas arepas colombianas: pan, queso... Por parte de Costa Rica, el gallo pinto: arroz con frijoles negros, especias, natilla, plátano y huevo. Un plato muy contundente”.

¿En qué consiste el Mundial de los Desayunos?

Se trata de la primera edición de este torneo gastronómico en el que 16 países compiten en un formato similar al del Mundial de la FIFA, con fases de octavos, cuartos, semifinales y final.

“¿Cuál es la mejor comida del mundo? ¿Cuál es la mejor gastronomía del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la argentina, la colombiana, la peruana, la española... Para acabar con el debate, he creado el Mundial de los Desayunos”, explicó Ibai en sus redes.

@ibaillanos

COLOMBIA vs COSTA RICA | OCTAVOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS

♬ sonido original - Ibai

¿Qué países participan en el Mundial de los desayunos de Ibai?

Los 16 países en competencia son:

  • Argentina
  • Bolivia
  • Chile
  • Colombia
  • Costa Rica
  • Ecuador
  • España
  • Estados Unidos
  • Francia
  • Guatemala
  • Japón
  • México
  • Perú
  • Reino Unido
  • República Dominicana
  • Venezuela

¿Quiénes se enfrentan en el Mundial de los Desayunos de Ibai?

En esta edición, los duelos quedaron definidos de la siguiente manera:

  • Perú vs. México
  • Colombia vs. Costa Rica
  • España vs. Francia
  • Argentina vs. Reino Unido
  • Guatemala vs. Ecuador
  • Venezuela vs. República Dominicana
  • Japón vs. Chile
  • Estados Unidos vs. Bolivia

¿Cómo votar en el Mundial de los desayunos de Ibai?

La votación se realiza a través de las redes sociales de Ibai: Instagram (12 millones de seguidores) y TikTok (23 millones). Los usuarios pueden participar dando “me gusta” al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento. Hasta el momento, no se ha detallado cuánto tiempo durará cada etapa del torneo.

Tags
Mundial de los Desayunos Mundial de los Desayunos 2025 Ibai

