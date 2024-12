Murió a los 37 años José de la Torre, actor español de 'Vis a Vis', 'Toy Boy' y 'Amar es para siempre'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actor español José de la Torre falleció el jueves, 5 de diciembre, a los 37 años, tras luchar contra una grave enfermedad que le fue diagnosticada meses antes. Originario de Montilla, Córdoba, se destacó en la televisión por su participación en series como Toy Boy, donde interpretó a Iván Nieto Guillén, y en producciones como Vis a Vis: El Oasis, Servir y Proteger y Amar es para siempre.

José inició su carrera artística tras formarse en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga y debutó en producciones audiovisuales como el videoclip del grupo Nena Daconte. Aunque su talento brilló en múltiples proyectos, fue su papel en Toy Boy, una producción de Netflix y Atresmedia, el que lo catapultó a la fama internacional.

Su carisma y versatilidad también lo llevaron a desempeñarse como modelo, manteniendo una activa presencia en redes sociales hasta mediados de 2024. Sus restos fueron despedidos en su ciudad natal en una ceremonia íntima y después se trasladaron al tanatorio de Montilla. José de la Torre será incinerado en la Iglesia del Santo, parroquia de la localidad.

Amigos y familia se despiden de José de la Torre

Su partida ha generado conmoción en la industria del entretenimiento, con múltiples compañeros y productores expresando sus condolencias y destacando su alegría y profesionalismo.

José de la Torre formó una gran amistado con el cantautor español Pablo Alborán quien se despidió de él con un sentido mensaje en redes sociales. "No puedo creer que te hayas marchado tan pronto José. Estoy devastado por tu partida. Un beso muy fuerte a toda la familia y amigos", escribió en su mensaje.

Lolita Flores también se despidió de su compañero de teatro con quien compartió escenas en la obra Salomé. "Como me cuesta sin apenas conocerte aceptar que te has ido, te conocí en la obra de teatro, fueron muy pocas horas las que compartimos , pero me duelen tus 37 años, que injusta es la vida a veces, guapo por fuera y por dentro, me duele tu ida, me duele, y me duele el dolor de los que te han querido, yo no tuve tiempo de quererte, pero sí de conocerte, José el consuelo para tus padres y tu hermana será difícil, el cielo te espera con los brazo abiertos, que tristeza, muy pronto te has ido muy pronto".

Por otro lado, Plano a Plano, la productora que se encargó de llevar a cabo la serie Toy Boy, le rindió tributo a José de la Torre: "Nos unimos al dolor de la pérdida de José de la Torre. Siempre recordaremos tu sonrisa, tu energía, vitalidad y cercanía en cada rodaje y en cada momento. DEP".

Podcast recomendado El primer actor Ramón García y la actriz Susan León nos contaron los detalles de la obra teatral "¿Quién mató a Palomino Molero?", basada en la novela del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. La obra se presenta en el Teatro Marsano. Leer más En escena | programa ¿QUIÉN MATÓ A PALOMINO MOLERO? CONVERSAMOS CON LOS ACTORES DE LA OBRA BASADA EN LA NOVELA DE MARIO VARGAS LLOSA