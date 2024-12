Sabrina Carpenter y Barry Keoghan "se han tomando un descanso" tras un año de relación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Otra relación que pone fin este 2024. La famosa cantante Sabrina Carpenter y el actor Barry Keoghan han terminado su relación después de un año de romance. "Ambos son jóvenes y están centrados en su carrera, por lo que decidieron tomarse un descanso", mencionó una fuente cercana a la pareja a la revista People.

Hasta el momento, ni la intéprete de Please Please Please ni el ganador del Oscar se han pronunciado; sin embargo, la ruptura llega en la mejor etapa de la carrera de la artista ya que está en su gira mundial Short n’ Sweet que llegará a su fin en abril de 2025, además, tendrá un especial de Navidad en Netflix que se llamará Unas vacaciones sin sentido.

Por otro lado, Barry Keoghan está inmerso en el nuevo biopic dedicado a Ringo Starr, baterista de The Beatles. A ello se suma otros papeles como la película de thriller psicológico Hurry Up Tomorrow y en la cinta de Peaky Blinders.

¿Cómo inició el romance de Sabrina Carpenter y Barry Keoghan?

En septiembre de 2023 se llevó a cabo la Semana de la Moda de París. Barry Keoghan recién había terminado con la dentista Alyson Kierans, con quien tuvo a Brandon, su hijo; sin embargo, ya se tejía un romance entre el actor y Sabrina Carpenter ya que fueron vistos cenando juntos en Los Ángeles.

Meses después, en febrero del año siguiente, asistieron a la ceremonia de los Grammy y, a pesar de que posaron por separado para las cámaras, fueron captados dándose un beso. Fue recién en marzo que confirmaron la noticia donde él posó junto a una pulsera con el nombre de Sabrina.

Finalmente, en el Met Gala, realizado en Nueva York, no se ocultaron más y se lucieron juntos ante los paparazzi. La relación iba de viento en popa y Barry Keoghan fue el protagonista del videoclip de Please Please Please de Sabrina Carpenter. Tanto en entrevistas como en redes sociales se mostraban felices juntos. "No conozco a nadie que trabaje tan duro como ella", afirmó Keoghan después de ver la nominación de Carpenter a los Grammy 2025.

No obstante, la revista People ya hacía eco de los rumores sobre una supuesta ruptura que ellos desmintieron en ese entonces.

