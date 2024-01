Murió el actor mexicano Adan Canto, conocido por su participación en 'X-Men' y 'Narcos'

El actor mexicano Adan Canto, famoso por su participación en películas como X-Men y en exitosas series como Designated Survivor y Narcos, murió a la edad de 42 años tras una batalla contra el cáncer de apéndice. La noticia fue confirmada por diversos medios de comunicación tanto en México como en Estados Unidos.

El último trabajo de Canto fue en la serie de Fox The Cleaning Lady, una adaptación estadounidense de la exitosa producción argentina La chica que limpia. En este drama, el actor interpretaba el papel del mafioso Arman Morales, quien ofrecía protección a una mujer a cambio de servicios de limpieza en situaciones ilícitas.

El mexicano soñó con ser cantante y compositor, incluso se aventuró en su adolescencia a buscar oportunidades en la música. Sin embargo, su destino lo llevó hacia la actuación, dando sus primeros pasos en comerciales y programas de televisión. Su primer papel televisivo fue en Estado de Gracia en 2009.

Los trabajos emblemáticos de Adan Canto en Hollywood

Adan destacó en proyectos emblemáticos como X-Men Days of Future Past (2014) y Bruised (2020), compartiendo escena con Halle Berry. A pesar de estos logros, consideró que su papel en la serie The Following (2013), donde interpretó a Paul Torres, fue crucial en su carrera, marcando un antes y un después.

"Paul Torres fue un personaje que me encantó desarrollar, con muchos problemas psicológicos, y trabajar con (Kevin) Bacon fue genial. Después de esa serie se me abrieron las puertas", había dicho Canto en una entrevista con EFE.

El actor también hizo hincapié en la importancia de su trabajo en Estados Unidos, destacando la necesidad de ampliar la representación latina en Hollywood y contar historias desde su perspectiva única.

"Es esencial seguir ampliando la mesa que han construido otros latinos en Hollywood, para contar nuestras historias, no necesariamente historias de latinos, pero con nuestra óptica, nuestra sensibilidad y abriendo espacios para nuestra gente", dijo en aquella entrevista.