Jennifer Lawrence se vuelve tendencia tras "amenaza" en los Globos de Oro 2024: ¿qué dijo?

Jennifer Lawrence se vuelve tendencia tras "amenaza" en los Globos de Oro. | Fuente: X (@FilmUpdates)

Jennifer Lawrence marcó uno de los momentos más divertidos en los Globos de Oro 2024 realizados el último domingo 7 de enero en el Beverly Hilton Hotel de California. En efecto, la icónica actriz no tuvo mejor idea que lanzar una broma en el momento en que anunciaron su nombre como una de las nominadas en la categoría a Mejor Actriz en una película de comedia, o musical, por su actuación como Maddie en el filme No Hard Feelings, o Hazme el favor.

Asimismo, Jennifer Lawrence, quien asistió a la ceremonia de los Globos de Oro luciendo un elegante traje negro y unos aretes de plata, estuvo sentada junto a los otros candidatos a Mejor Actriz: Fantasía Barrino (El color púrpura), Natalie Portman (Secretos de un escándalo), Alma Pöysti, (Fallen Leaves), Margot Robbie (Barbie) y Emma Stone (Pobres criaturas).

Es así como la estrella de Hollywood no tuvo mejor idea que mirar fijamente a la cámara que la ponchaba expresando: “¡Si no gano, me voy!” gesticulando sus manos y sus gestos amenazando con retirarse del evento.

La broma lanzada por Jennifer Lawrence no pasó desapercibida por los seguidores, televidentes y asistentes de los Globos de Oro 2024. Diversos usuarios compartieron en redes sociales el gracioso fragmento audiovisual generando muchas reacciones en Internet.

Jennifer Lawrence fue nominada por sexta vez en los Globos de Oro. | Fuente: AFP

Emma Stone ganó el premio a Mejor Actriz en una comedia o musical

Pese a la “amenaza” de Jennifer Lawrence, fue Emma Stone, finalmente, quien se llevó el premio a Mejor Actriz en Película de Comedia o Musical por su papel en Pobres criaturas en los Globos de Oro 2024.

Por su parte, Lawrence, quien es una amiga cercana a Stone, no dudó en alzar los brazos y saltar para aplaudir de manera eufórica el premio dado a su colega.

Cabe resaltar que es el segundo Globo de Oro que gana Emma Stone en su carrera. El primero lo logró por su interpretación en La La Land, protagonizada junto a Ryan Gosling y dirigida por Damien Chazelle.

Jennifer Lawrence fue nominada por sexta vez en los Globos de Oro

Por otro lado, Jennifer Lawrence presenció su sexta nominación en los Globos de Oro. La actriz fue nominada por primera vez el 2011 con su película Winter's Bone, donde no pudo obtener el premio.

No obstante, Jennifer Lawrence ganó tres veces el premio a Mejor Actriz. Primero, el 2013 con El lado bueno de las cosas, después con la película La gran estafa en el 2014 y finalmente, con Joy en el 2016.

En el 2022, Lawrence fue, nuevamente, nominada por el filme No mires arriba, pero no logró el premio aquel año. Este 2024, la actriz de 33 años volvió a ser nominada con No Hard Feelings, la comedia erótica de Gene Stupnitsky; sin embargo, tampoco pudo llevarse el Globo de Oro.