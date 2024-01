Sean Penn y la actriz peruana Nathalie Kelley confirman su romance en las playas de Miami

Después de un tiempo soltero, el actor Sean Penn se ha dejado ver con la actriz peruana Nathalie Kelley en South Beach, en Estados Unidos. La pareja se ha vuelto viral en las redes sociales después de que se lucieran juntos tomados de la mano.

Hasta el momento ni uno de los dos ha confirmado su romance; sin embargo, las imágenes hablan por sí solas, además, sus seguidores han estado llenando la caja de comentarios de los actores deseándoles lo mejor en esta etapa de su vida.

¿Quién es Nathalie Kelley?

Nathalie Kelley es conocida por su participación en Rápidos y Furiosos. Es fruto de una madre peruana y un padre argentino, sin embargo, a los dos años se mudó a Australia junto a su mamá y su padrastro, allí decidió cambiar su apellido por el de él.

Desde muy pequeña se mostró interesada en el mundo del modelaje, concursos de belleza y la actuación. Por ello, se formó en la actuación en el North Sydney High School, Australia, misma institución donde se graduó Nicole Kidman. Aunque en su momento tuvo problemas para lograr posicionarse en Hollywood, ha logrado participar de películas importantes a lo largo de su carrera.

Una de sus apariciones más importantes ha sido en su papel de Neela en la saga de Rápidos y Furiosos (2006). Además, ha trabajado en series importantes como Unreal, Dynasty y The Vampire Diaries. Años atrás fue la protagonista del videoclip de Bruno Mars, Just the way you are. Recientemente participó de una de las producciones de Netflix, llamada Un panadero y la belleza (2021).

Sean Penn Shows Major PDA with Actress Nathalie Kelley in Miami https://t.co/Y7D5hmIhzH pic.twitter.com/MlCMqgCLLR — Ni Made Arini (@NiMadeArini) December 14, 2023

El último divorcio de Sean Penn

Tras cuatro años de noviazgo y apenas un año de matrimonio, Sean Penn y la actriz Leila George decidieron poner fin a su historia de amor en 2021. La australiana presentó una solicitud de disolución en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, Estados Unidos.

La pareja se casó en agosto de 2020 en plena pandemia, en una ceremonia celebrada por videoconferencia. "Ha sido una boda COVID. Con eso me refiero a que la ofició un funcionario del condado por Zoom y nosotros estábamos en casa, con mis dos hijos y su hermano, y así lo organizamos todo", reveló Penn en una entrevista.

Este es el tercer divorcio que vive Sean Penn. El primero fue en Madonna en 1989, el segundo fue con Robin Wright en 2007, con quien tuvo dos hijos, Dylan Frances y Hopper Jack. También tuvo una relación con Charlize Theron, que acabó en 2015.