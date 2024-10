Murió a los 84 años John Amos, actor de 'Raíces' y 'Un príncipe en Nueva York'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

John Amos, actor nominado al Emmy y famoso por su participación en la película Un príncipe en Nueva York y las series Buenos tiempos (Good Times) y Raíces (Roots), falleció el pasado 21 de agosto en Los Ángeles por causas naturales a la edad de 84 años. La noticia fue recién confirmada por su hijo, KC Amos, informa Variety.

"Es con profunda tristeza que comparto con ustedes que mi padre ha fallecido", expresó su hijo en un comunicado. "Era un hombre con un corazón bondadoso, amado en todo el mundo. Muchos lo consideraban su padre televisivo. Su legado perdurará a través de su destacada obra en televisión y cine".

Antes de saltar a la fama en la pantalla, Amos jugó fútbol americano en la Universidad Estatal de Colorado. Su carrera en el mundo del espectáculo comenzó cuando consiguió el papel del meteorólogo Gordy Howard en La chica de la tele (The Mary Tyler Moore Show).

Amos ganó mayor reconocimiento por su actuación en la miniserie histórica Raíces (1977), donde interpretó a Toby, la versión adulta de Kunta Kinte.

La amplia trayectoria de John Amos en el cine y la televisión

Su carrera en el cine incluyó papeles en clásicos como Sweet Sweetback's Baadasssss Song (1971) y Un príncipe en Nueva York (1988), donde interpretó al gerente de un restaurante que contrató a un príncipe africano, interpretado por Eddie Murphy.

Amos también hizo publicidad cuando protagonizó un famoso comercial de McDonald's en 1971, lo que, según él, ayudó a financiar la educación de sus hijos.

En 1974, interpretó a James Evans Sr. en Buenos tiempos, una comedia que marcó un hito como la primera serie centrada en una familia afroamericana. Sin embargo, después de tres temporadas, el actor expresó su descontento con las tramas estereotipadas en torno al personaje de su hijo mayor, JJ, lo que finalmente motivó su salida del programa.

Amos también apareció en programas como About the Andersons, The West Wing, Two and a Half Men, El Príncipe del Rap y The Ranch.