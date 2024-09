"Descansa en paz, hermano de Cobra Kai": El emotivo adiós de William Zabka a Chad McQueen

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El pasado jueves se anunció la muerte de Chad McQueen, hijo del legendario actor Steve McQueen y conocido por interpretar a 'Dutch' en las dos primeras películas de Karate Kid. El actor formó parte del elenco original del dojo Cobra Kai, el grupo de la franquicia que ha perdurado gracias al éxito de la serie de Netflix.

William Zabka, quien interpretó a 'Johnny Lawrence' en la película, y ahora protagonista de Cobra Kai, fue uno de los amigos más cercanos de McQueen en Karate Kid. Tras conocerse la noticia, Zabka expresó su pesar y rindió homenaje a su colega y amigo a través de sus redes sociales.

"Lamentablemente, perdimos al legendario Chad McQueen. Tengo muchos recuerdos maravillosos de él cuando estábamos filmando Karate Kid. Era único, marchaba al ritmo de su propio tambor y siempre me hacía reír. Íbamos en caravana al set todos los días, él en su Porsche plateado con la música a todo volumen, y yo en mi Honda Accord. Era el más rudo de los Cobra originales, de la forma más divertida y entretenida", publicó.

En su homenaje, Zabka reveló que ambos retomaron su vínculo en los últimos años.

"Estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de reencontrarme con él. Fue como si no hubiera pasado el tiempo", mencionó el actor, antes de enviar sus condolencias a la familia. "Descansa en paz, Chadwick, mi querido amigo y hermano de Cobra Kai por siempre", concluyó.

¿Quién era Chad McQueen?

Chad McQueen era hijo del legendario actor Steve McQueen, también conocido como The King of Cool, recordado por sus papeles en películas como The Great Escape, Bullitt y The Magnificent Seven.

Chad no solo siguió los pasos de su padre en la actuación, también hizo una carrera como piloto de carreras, participando en competencias como la Baja 1000 y Motocross. A los 12 años, ganó el World Mini Grand Prix.

Aunque McQueen se alejó de la actuación, permaneció en el recuerdo de los fans de Karate Kid. Muchos fans de la franquicia también lamentaron que el actor no haya podido retomar su papel en la reciente temporada de la serie Cobra Kai.

