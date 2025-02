Murió a los 95 años Alice Hirson, recordada actriz de 'Full House'

La actriz, reconocida por su participación en populares series como Full House y Dallas, falleció por causas naturales.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alice Hirson, reconocida por su participación en la icónica serie Dallas y por interpretar a la madre del personaje de Ellen DeGeneres en la comedia de ABC, Ellen, falleció a los 95 años.

Su hijo, David Hirson, confirmó a The Hollywood Reporter que la actriz murió el viernes por causas naturales en el Motion Picture & Television Country House and Hospital en Woodland Hills.

La actriz llevaba ingresada en el centro hospitalario desde hace un año. De 1969 a 1993, Hirson apareció en telenovelas diurnas como The Edge of Night, de CBS como Stephanie Martin; en Another World de NBC y su spin-off, Somerset, como Marsha Davis; en One Life to Live de ABC como Eileen Siegel; en General Hospital (Hospital General de ABC como la señora Van Gelder; y en Loving de ABC como la doctora Lisa Helman.

En la pantalla grande, interpretó a la esposa del coronel Thornbush (Robert Webber), jefe de la unidad de paracaidistas conocida como los Thornbirds, en Private Benjamin (1980), y fue la madre de Gilbert Lowe (Anthony Edwards) en Revenge of the Nerds (1984), recuerda THR.

Alice Hirson apareció en un total de 26 episodios de Dallas entre 1982 y 1988. Su esposo en la vida real, Stephen Elliott, interpretó al abogado Scotty Demerest en la serie. Hirson nació como Alice Corinne Thorsell en Brooklyn el 10 de marzo de 1929 y se crió en West Hempstead en Long Island. Su madre, May, era ama de casa y su padre, Carl, ingeniero eléctrico.

Se graduó en la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas en 1948 y, mientras aparecía en el teatro de verano en New Hampshire, fue elegida para interpretar a Lucy Shmeeler en una producción de gira de On the Town, protagonizada por Nancy Walker.

Su currículum incluye apariciones especiales en Maude, The Waltons, Family, Barnaby Jones, Flamingo Road, Barney Miller, Murphy Brown, St. Elsewhere, NYPD Blue y Full House (donde interpretó a Claire Tanner, mamá de Danny, en la primera temporada). También trabajó en películas como The Gang That Couldn’t Shoot Straight (1971), Being There (1979), Mass Appeal (1984), Blind Date (1987), The Big Picture (1989), The Glass House (2001) y The Lost (2006).

Código Pulp EP06 | T1 | ¿Quién es el doctor Who? La ficción fantástica británica es muy rica: uno de los fenómenos más carismáticos y longevos de su tradición televisiva es el mito de la ciencia ficción DOCTOR WHO, creado hace más de 60 años. Este simpático justiciero extraterrestre denominado El Doctor posee la facultad de reencarnarse periódicamente con diferentes rasgos humanos, por lo que son muchos actores quienes lo han interpretado. Tras la cancelación de la serie en 1989, sus aventuras adquirieron nueva vigencia con su relanzamiento en 2005, gracias a los fabulosos guiones de Russell T. Davies y el protagonismo de Christopher Eccleston. De DOCTOR WHO y seguramente también de su encarnación más exitosa en el actor David Tennant hablaremos con su fan número uno en el Perú, Chica Canela. Leer más Compartir Código Pulp Share 00:00 · 00:00