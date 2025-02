Ethan Hawke dice que es "una locura" elegir actores en función a sus seguidores en Instagram

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hace unas semanas, Maya Hawke reveló en el podcast Happy Sad Confused que hay varios productores en la industria que se fijan en "actores" solo por el número de seguidores que tienen en Instagram para que el proyecto tenga luz verde. "No me importa Instagram. Instagram apesta. Bueno, para que lo sepas, si tienes más de esta cantidad de seguidores puedes conseguir financiación para la película. Es una línea muy confusa", mencionó.

Tras esta polémica, su padre, el famoso actor Ethan Hawke, fue consultado sobre ello en el Festival de Cine de Berlín. El protagonista de El Teléfono Negro confesó que también se había topado con esta situación y aseguró que era "una locura".

"Realmente me compadezco de esta gente. Es muy difícil. A veces, estoy preparando una película y alguien dice: 'Oh, deberías elegir a Suzie'. Yo le digo: '¿Quién es ella?', 'Tiene 10 millones de seguidores'. Y yo le digo: 'Bueno, genial, ¿ha actuado antes?'; 'No, pero...'; Y tú piensas: 'Vaya, ¿esto me va a ayudar a hacer la película? Esto es una locura'", dijo a la prensa. "Entonces, si no tengo esta plataforma pública, ¿no tengo una carrera? ¿Y si consigo más seguidores, tal vez consiga ese papel? ¿Qué?".

Ethan Hawke, que pronto estrenará Blue Moon y llegará a los cines peruanos en mayo de este año, mencionó que "tantos actores jóvenes que piensan que ser actor es tomar batidos de proteínas e ir al gimnasio". Asimismo, recordó a su colega Phil Hoffman, a quien conoció cuando tenía 18 años, y aseguró que veían su carrera con dedicación. "Quiero decir, ve al gimnasio si quieres, pero eso no te convierte en Robert De Niro. Él no es genial porque tiene abdominales marcados, sino porque si el papel lo requiere, lo hará, y eso es genial. Pero es mucho más que eso".

En la conversación, el actor dijo que su hija le ha enseñado mucho sobre las redes sociales y cómo estar en las plataformas puede influir en la industria de Hollywood. "Ella me dice: ‘Papá, necesitas una cuenta de Instagram… Esa fue una publicación terrible, papá, deshazte de ella’. Pero mi hija es una artista. No puedes detenerla. Siempre es creativa: pinta, canta, escribe música, actúa. No me preocupo por ella, ella se dará cuenta. Pero ahora aprendo mucho de ella", sostuvo.

El director estadounidense Richard Linklater, el actor irlandés Andrew Scott, la actriz estadounidense Margaret Qualley y el actor estadounidense Ethan Hawke posan para los fotógrafos en la alfombra roja de la película "Blue Moon", presentada en competición en la 75ª edición de la BerlinaleFuente: AFP

¿Quién es Ethan Hawke?

Ethan Hawke es un actor, director, guionista y novelista estadounidense. Nació el 6 de noviembre de 1970 en Austin, Texas. Es conocido por su versatilidad en el cine independiente y comercial.

Algunos de sus papeles más icónicos incluyen la trilogía Before (Antes del amanecer, Antes del atardecer y Antes de la medianoche), dirigida por Richard Linklater, y Training Day (2001), que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto. También ha trabajado en películas como Boyhood (2014), Gattaca (1997) y El reverendo (2017).

Además de actuar, Hawke ha dirigido películas y escrito novelas. Su carrera ha estado marcada por una profunda pasión por el arte y la literatura.

