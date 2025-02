Arrestan por supuesta agresión a Eric Mabius, protagonista de la versión estadounidense de 'Betty, la fea'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actor Eric Mabius, reconocido por su papel en Ugly Betty - la versión estadounidense de Betty, la fea -fue arrestado en Florida la mañana del jueves 20 de febrero por agresión y resistencia a un oficial. De acuerdo con TMZ, el hecho ocurrió antes de las 6:00 a.m. (hora local). Posteriormente, el actor fue trasladado hasta el Centro de Detención del Condado de Nassau.

En la foto de su detención que publicó el citado medio, Mabius aparece con una herida a la altura de su ojo derecho. Hasta el momento, ni la Policía ni los representante del actor han emitido declaraciones sobre el incidente; sin embargo, ambos cargos son considerados delitos menores.

¿Quién es Eric Mabius?

Eric Mabius es conocido por su trayectoria en la televisión estadounidense, alcanzó la fama en los años 90 con su participación en series como Chicago Hope, Party of Five y Get Real. Además, tuvo un papel recurrente en The L Word como Tim Haspel. Sin embargo, su rol más destacado fue en Ugly Betty, donde interpretó a Daniel Meade, editor de la prestigiosa revista de moda Mode, en 85 episodios de la serie.

Otros proyectos en los que ha participado incluyen The O.C., Signed, Sealed, Delivered, Blue Bloods, Franklin & Bash, Chicago Fire y Outcasts.

America Ferrera junto a Eric Mabius en una escena de 'Ugly Betty'.Fuente: ABC

¿De qué trata Ugly Betty?

Ugly Betty es una serie de televisión estadounidense basada en la telenovela colombiana Betty, la fea. Fue producida por Silvio Horta y estrenada el 28 de septiembre de 2006 en la cadena ABC. La serie estuvo protagonizada por America Ferrera, junto a Eric Mabius y Vanessa Williams, y contó con un elenco que incluía a Becki Newton, Ana Ortiz y Tony Plana.

La historia sigue a Betty Suárez, una joven inteligente y bondadosa, pero con una apariencia poco convencional, que consigue trabajo como asistente del editor en la prestigiosa revista de moda Mode.

Durante sus tres primeras temporadas, Ugly Betty se transmitió los jueves por la noche con gran éxito, pero al ser trasladada a los viernes en su cuarta temporada, la audiencia disminuyó. A pesar de los intentos de los fanáticos por cambiar su horario, ABC anunció el 27 de enero de 2010 la cancelación de la serie debido a la baja audiencia. Su episodio final se emitió el 14 de abril de 2010.

