Murió a los 96 años Jack Betts, actor de 'Spider-Man' y 'Batman Forever'

El intérprete, recordado por su papel en la primera película de Spider-Man y una extensa trayectoria en spaghetti westerns y telenovelas, falleció mientras dormía en su casa en California.

El actor Jack Betts, recordado por su trayectoria en el cine, el teatro y la televisión, falleció el pasado jueves 19 de junio a los 96 años mientras dormía en su casa en Los Osos, California. La noticia fue confirmada por su sobrino Dean Sullivan y difundida por The Hollywood Reporter.

A lo largo de su carrera, Betts se consolidó como un versátil actor de carácter, con participaciones que van desde los spaghetti westerns europeos de los años 60 hasta exitosas series de televisión estadounidenses como Friends y Everybody Loves Raymond. También fue reconocido por su papel como Henry Balkan en Spider-Man (2002), donde su personaje es despedido por Norman Osborn (Willem Dafoe), antes de ser asesinado por el Duende Verde.

Una carrera multifacética

Nacido el 11 de abril de 1929 en Jersey City, Nueva Jersey, y criado en Miami desde los 10 años, Betts descubrió su vocación por la actuación tras ver a Laurence Olivier en Cumbres Borrascosas (1939). Estudió teatro en la Universidad de Miami y debutó en Broadway en 1953.

Su gran oportunidad llegó cuando Lee Strasberg lo becó para estudiar en el prestigioso Actors Studio, y más tarde trabajó con Elia Kazan en montajes como Cat on a Hot Tin Roof y Sweet Bird of Youth.

Betts también dejó huella en el cine europeo, especialmente bajo el nombre artístico de Hunt Powers, con el que protagonizó más de 15 spaghetti westerns entre 1966 y 1973, tras su debut en Sugar Colt del director Franco Giraldi.

Jack Betts junto a Willem Dafoe en las grabaciones de 'Spider-Man'.Fuente: Columbia Pictures

Más allá de la pantalla

Además de sus papeles en telenovelas como One Life to Live y General Hospital, Jack Betts participó en filmes como Falling Down, Gods and Monsters —donde interpretó a Boris Karloff—, Batman Forever y 8MM. En teatro, tuvo una destacada actuación en el montaje de Drácula entre 1977 y 1980, y llegó a interpretar al famoso vampiro en una única función como suplente de Raúl Juliá, lo que consideró uno de los momentos cumbre de su carrera.

Betts fue también un apasionado del arte escénico y miembro activo del Actors Studio. Según el Beverly Hills Playhouse, fue una figura inspiradora para actores jóvenes: “Tuvimos la fortuna de disfrutar de su gran espíritu, pasión y verdadera dedicación al oficio”, escribieron tras conocerse su fallecimiento.

Una amistad entrañable

Jack Betts mantuvo una estrecha amistad con la actriz Doris Roberts, conocida por su papel en Everybody Loves Raymond. Se conocieron en 1954 y compartieron casa desde 1988 hasta la muerte de Roberts en 2016, cultivando un lazo familiar y profesional muy cercano.

Jack Betts murió rodeado de sus seres queridos. Le sobreviven su hermana Joan, quien cumplirá 100 años en noviembre, y sus sobrinos Dean, Lynne y Gail. Su legado artístico, construido a lo largo de siete décadas, continúa vivo en la memoria del cine, el teatro y la televisión.