"Es hora de contar mi historia": Charlie Sheen publicará un libro con sus memorias

Charlie Sheen anunció el lanzamiento de sus memorias tituladas The Book of Sheen, donde relatará su vida "de primera mano". El actor usó sus redes sociales para presentar la portada del libro, que promete mostrar el lado más íntimo de la estrella de Two and a half men y Spin City, por la que ganó un Globo de Oro.

A sus 59 años, Sheen afirma que es momento de contar su historia sin filtros. En el libro narrará varios pasajes de su infancia en los sets de grabación junto a su padre, Martin Sheen, así como su adolescencia filmando películas caseras con su amigo Sean Penn.

Por supuesto, también abordará los momentos más oscuros su vida, incluyendo sus problemas con las drogas y los divorcios.

"Durante mucho tiempo, mis historias han sido contadas por otros. Creo que ya era hora de leerlas directamente del verdadero protagonista. Es hora de contar mi historia", mencionó el actor.

¿Cuándo estará disponible el libro de memorias de Charlie Sheen?

En declaraciones recogidas por People, Jennifer Bergstrom, editora de Gallery Books y responsable de la publicación, aseguró que el talento de Sheen como escritor es totalmente comparable al que ha demostrado como actor.



"Charlie escribe con sinceridad sobre cada desintoxicación, recaída, trato con drogas y aventura que vivió en su camino hacia la libertad. Su talento como escritor está a la altura de su carrera como actor”, precisó.

La editora calificó el libro como una obra "emotiva", "divertidísima" y un "retrato sincero de un actor complicado, polémico y único".

The Book of Sheen se publicará en Estados Unidos el 9 de septiembre.



