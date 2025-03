Murió de cáncer Jan Patrick Schwieterman, actor que interpretó al villano en 'Buena hamburguesa'

El hermano del actor comunicó su fallecimiento y reveló que a Jan Patrick Schwieterman le diagnosticaran cáncer agresivo en etapa 4.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Con gran pesar, comparto el fallecimiento de mi hermano", escribió Chad, hermano del actor Jan Patrick ‘JP’ Schwieterman, a través de sus redes sociales. JP es conocido por ser el villano Kurt Bozwell de la famosa comedia Good Burger (Buena hamburguesa, en español) que se estrenó en 1997 y es protagonizada por los comediantes Kenan Thompson y Kel Mitchell.

De acuerdo con Chad, JP murió después de que sus médicos le diagnosticaran cáncer agresivo en etapa 4. "Por favor, tengan presente a nuestra familia en sus pensamientos y oraciones mientras atravesamos este momento difícil. Descansa en paz. Te queremos y te extrañamos", agregó en el comunicado.

Después de Buena hamburguesa, Jan Patrick ‘JP’ Schwieterman protagonizó Warlock III: El fin de la inocencia y American Intellectuals (1999). Un año después, fue protagonista de la película Fallen Arches y luego se tomó un descanso de siete años de la actuación. Tras volver, interpretó a Michael Braga en Along the Way (2007) y fue su último trabajo cinematográfico.

Jan nació en Bluffton, Indiana, el 30 de septiembre de 1972. Cuando era niño, participó en los Boy Scouts of America. Se mudó a California con la aspiración de ser actor y obtuvo su primer papel en 1994 en la serie de televisión McKenna antes de aparecer como estrella invitada en otras grandes series de esa época como Urgencias, Forever, Nightman, Undressed y Felicity.

El estreno de Good Burger 2

Los famosos actores y comediantes Kenan Thompson y Kel Mitchell volvieron a protagonizar Good Burger. Como se recuerda, esta cinta se estrenó en 1997 y se convirtió en un clásico de Nickelodeon y la segunda parte se estrenó por Paramount+ a fines de 2023.

“Dexter Reed (Thompson) tiene mala suerte después de que otro de sus inventos falla. Ed (Mitchell) le da la bienvenida a Dex a Good Burger con los brazos abiertos y le devuelve su antiguo trabajo. Con un nuevo equipo trabajando en Good Burger, Dex diseña un plan para recuperarse, pero desafortunadamente pone en riesgo el destino de Good Burger una vez más”, reza la sinopsis.

Desde que se estrenó Buena hamburguesa, Kenan Thompson continuó con su carrera como actor cómico y ha aparecido regularmente en Saturday Night Live. Así que, tras el anuncio de una secuela de la película, se mostró emocionado.

“¡No puedo creer que hayan pasado poco más de 25 años desde que nació el excelente servicio al cliente en Good Burger! Ser parte de algo que tantas generaciones de personas han llegado a amar me ha enorgullecido mucho y ahora estar de vuelta donde todo comenzó a trabajar en la secuela ¡es surrealista! Me encanta actuar con mi hermano Kel y no puedo esperar para mostrarles a los fanáticos lo que han estado haciendo estos personajes desde la última vez que los vimos”, escribió en un comunicado.

Por su parte, Kel Mitchell habló sobre su personaje y cómo fue ponerse en la piel de Ed nuevamente “es una bendición”. “Es increíble volver y continuar con las historias de Dex, Ed y Good Burger tanto para las personas que crecieron viéndolos como para sus hijos”.

Código Pulp EP08 | T1 | Parker, el criminal más duro de la ficción policíaca Dentro de la primera hornada de escritores de novela negra estadounidense de los años 20, hace ya un siglo, que se formó en torno a la revista Black Mask, nació el género hardboiled, con personajes como Race Williams de Carroll John Daly o el agente de la Continental del gran escritor Dashiell Hammett. Eran detectives o justicieros urbanos caracterizados por golpear primero, incluso disparar primero, y preguntar después. Pero ninguno de esos personajes alcanzó la dureza implacable ni el nivel de violencia del personaje del que vamos a hablar: PARKER, un ladrón desalmado que protagonizó una veintena de novelas escritas por un autor bajo pseudónimo. A Parker y a sus salvajadas vamos a dedicarle el Código Pulp de hoy, contando con la colaboración de otro experto en hardboiled y erudito de la cultura popular, el guionista argentino Roberto Barreiro. Y a los controles, Chica Canela, sin cuya ayuda no somos nada. Leer más Compartir Código Pulp Share 00:00 · 00:00