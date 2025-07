"No voy a hacer una bioserie": Carlos Villagrán responde a su polémica representación en 'Chespirito: sin querer queriendo'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carlos Villagrán, quien por más de 50 años interpreta a Kiko desde su aparición en El Chavo del 8, regresó al Perú para presentar su espectáculo circense que se lleva a cabo en el Mall de Bellavista. Durante su encuentro con la prensa, el actor fue consultado por la serie Chespirito: sin querer queriendo, donde es representado como Marcos Barragán, un personaje egocéntrico y ambicioso.

Aunque afirmó no haber visto la producción de HBO Max, dijo que no le afectan los comentarios sobre la imagen que proyectan de él en la ficción.

"Si les gusta y es muy bueno, síganlo viendo, no hagan caso de nada. Yo creo que los que me deben juzgar son ustedes. Yo hice el trabajo de interpretar a un niño y si lo logré, qué bueno, gracias", declaró al programa Todo se filtra.

"No soy presumido, soy feliz"

En la serie producida por los hijos de Roberto Gómez Bolaños, el actor elegido para interpretarlo fue el mexicano Juan Lecanda, pero por petición del propio Carlos, se decidió cambiar el nombre del personaje. Lo mismo ocurrió con Florinda Meza, que en la producción lleva el nombre de Margarita Ruiz.

En ese contexto, el comediante expresó que no se siente identificado con esa imagen.

"Yo no he visto la serie. No hagas caso a eso. Si viste mi trabajo, tú califícame. Si Kiko era presumido, no significa que sea presumido toda la vida. Acá estoy dándote una entrevista. No lo soy, soy feliz", manifestó.

Carlos Villagrán descarta contar "su verdad" en una bioserie

A diferencia de Florinda Meza, Carlos Villagrán aseguró que no tiene intención de realizar una producción biográfica ni participar en programas de espectáculos para hablar sobre su versión de los hechos que se mostraron en Chespirito: sin querer queriendo.

"Nunca. Mi verdad está impresa en los programas, lo demás es lo de menos, el chiste es ser feliz. No voy a hacer una bioserie. Yo estoy feliz con lo que hice", afirmó.