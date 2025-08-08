Lina Bina, conocida en la industria del cine para adultos como Miss John Dough, falleció a los 24 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz de cine para adultos Lina Bina, conocida en internet como Miss John Dough, falleció a los 24 años. Según People, la Oficina del Médico Forense del Condado de Polk, en Florida (EE.UU.) informó que la creadora de contenido murió el martes 5 de agosto.

La causa de su muerte no fue confirmada; sin embargo, el medio World Star Hip Hop citó a su hermana Moni, quien indicó que la joven habría fallecido debido a complicaciones provocadas por coágulos de sangre.

Primo confirma la muerte de Lina Bina a People

Bina acumulaba más de 195,000 seguidores entre sus perfiles de Instagram y TikTok. Su primo, el creador de contenido Miguel Santiago, confirmó la noticia a People poco después de dedicarle unas palabras en sus redes sociales.

"Es tan trágico. Aún no lo creo. Mantengan cerca a su familia, porque nunca saben cuándo será la última vez que los vean o incluso les hablen", indicó.

La última publicación en redes de Lina Bina

Coco Bliss, amiga de Lina Bina y también creadora de contenido para adultos, fue una de las primeras en dar la noticia. "Te fuiste demasiado pronto, Lina, descansa en paz", comentó en sus redes sociales.

En su perfil de Instagram, que contaba con más de 10 mil seguidores, Lina actualizaba su contenido con poca frecuencia; su última publicación data del 22 de abril de 2023.