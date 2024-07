Revelan la causa de muerte de la actriz de cine para adultos Jesse Jane

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En enero pasado, la reconocida estrella del cine para adultos Jesse Jane fue hallada sin vida junto a su pareja Brett Hasenmueller. Desde su muerte, se especuló sobre la posible relación con el consumo de drogas. Sin embargo, esta teoría permanecía sin confirmar hasta ahora.

Según información de TMZ, la oficina forense de Oklahoma determinó que Cindy Taylor, nombre real de la actriz, falleció a causa de una "sobredosis accidental de fentanilo y cocaína".

La policía descubrió el cuerpo de la actriz, de 43 años, el 24 de enero, durante una visita de control rutinaria a su domicilio, según reportó El Mundo.

Jesse Jane se hizo famosa en la década de 2000 al protagonizar la versión para adultos de Piratas II: La venganza de Stagnetti, una producción que destacó por su alto presupuesto de 8 millones de dólares.

La trayectoria de Jesse Jane

La carrera de Jesse Jane despegó en 2002, cuando firmó por Digital Playground, una empresa de cine para adultos. Posteriormente, destacó en el programa Family Business, ganando renombre en la industria.

Además de su participación en filmes para adultos, la actriz incursionó en proyectos no relacionados con esta temática, incluyendo apariciones en la serie Entourage, e incluso en el reality The Bad Girls Club, según detalla The Sun.

El portal también destaca la participación de Jane en el documental de CNBC, Porn: Business of Pleasure, que ofreció una visión íntima de su vida lejos del foco público.

La estadounidense también trabajó para la compañía Playboy, donde fue la presentadora del programa Night Calls.

