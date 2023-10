Murió Matthew Perry, actor de la serie 'Friends', según reportan medios estadounidenses

Matthew Perry, uno de los astros de la comedia televisiva 'Friends' fue encontrado muerto en su residencia, según reportaron el sábado medios estadounidenses.

Las autoridades dijeron a Los Ángeles Times que Perry fue hallado sin signos de respuesta en un jacuzzi de su casa de Los Angeles.

El LA Times y TMZ fueron los primeros en reportar el suceso y ambos dijeron que no había señales de acto criminal, al citar fuentes anónimas.

Perry era mejor conocido por su interpretación del sarcástico Chandler Bing en la popular serie de NBC "Friends", que tuvo 10 temporadas de 1994 a 2004.

Problemas con el alcohol

Perry había combatido por años su adicción al alcohol y a los calmantes y estuvo en clínicas de rehabilitación en varias ocasiones.

En una reciente reunión televisada del elenco de "Friends", Perry sorprendió a sus compañeros de reparto al admitir haber sufrido "cada noche" episodios de ansiedad severa durante las grabaciones.

El portal especializado TMZ informó que no fueron encontradas drogas en la escena el sábado.

Su trayectoria

El actor nació en Massachusetts (Estados Unidos) y fue criado por su madre en Ottawa (Canadá), y estudio en el Rockcliffe Park Public School y en el Ashbury College.

Sus primeros personajes estuvieron vinculados a la comedia. En 1987 le ofrecieron un papel en la serie 'Second Chance', que luego pasó a llamarse 'Boys Will Be Boys'. Tras el final, se queda en Los Ángeles para tomar un papel en 'Growing Pains'.

Años después, en 1991, apareció en 'Beverly Hills'. Esto le permitió tomar un papel en Sidney, una de las series más importantes de 1990, y participar en diversas películas como 'Fools Rush In', 'Almost Heroes', 'Tango para tres', entre otros.

A mediados de los 90, Matthew Perry se encontraba a la espera de un proyecto. Al ver que demoraba en salir, tomó un papel para el piloto de 'Six of One', el cual paso a llamarse 'Friends'.

La serie se emitió por primera vez el 22 de septiembre de 1994 y terminó el 6 de mayo de 2004. Con este sitcom, Perry alcanzó fama mundial.

(AFP/RPP)