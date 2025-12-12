Murió Luis Antonio 'Papo' Rosario, histórico exintegrante de El Gran Combo de Puerto Rico

El excantante de la agrupación salsera El Gran Combo de Puerto Rico, Luis Antonio Rosario, conocido como 'Papo' Rosario, falleció este viernes, 12 de diciembre, a los 78 años. La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado difundido en las redes sociales del artista.

"Luis Antonio 'Papo' Rosario Concepción ha partido a continuar su baile en el cielo. Se ha ido rodeado de toda su familia, de mucho amor y con Dios en su corazón. Agradecemos las muestras de cariño, la compañía y el apoyo que le dieron en vida. No nos suelten de sus oraciones y que Dios nos sigan llenando de fortaleza. Con profundo agradecimiento, su esposa Enie, hijos y familiares", expresaron.

Días antes de la noticia, su hijo Aniel Rosario pidió al público unirse en oración por la salud de su padre. Tras su retiro de El Gran Combo de Puerto Rico en 2019, el músico estuvo enfrentando complicaciones de salud.

El fallecimiento de Rosario se produce a menos de una semana en que también se reportó la muerte de Rafael Ithier, fundador y director de la orquesta.

¿Quién fue 'Papo' Rosario?

'Papo' Rosario fue cantante de El Gran Combo de Puerto Rico. Nació el 4 de abril de 1947 y su nombre real es Luis Alberto Rosario. Fue uno de los soneros destacados de la llamada 'Universidad de la Salsa'.

Ingresó a la orquesta en 1980, cuando Charlie Aponte y Jerry Rivas ya formaban parte del grupo. Llegó para sustituir a Mike Ramos, en un momento en el que la agrupación buscaba completar su elenco de voces y mantener la trayectoria de los 'Mulatos del Sabor'.

'Papo' Rosario permaneció 38 años en El Gran Combo, donde alcanzó reconocimiento internacional y popularizó temas como Carbonerito. También interpretó canciones como Jala jala, No me olvides, Todo bien, Regresa ya, Le dicen papá y Estás liquidao.

Sus inicios en la música se remontan a la década de 1960, época en la que estudiaba en la Escuela Superior Central de Santurce.