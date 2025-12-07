“Nunca habrá otro Rafael Ithier”: salseros y figuras de la música le dan el último adiós al líder de El Gran Combo de Puerto Rico

La música latina está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Rafael Ithier, director musical y cofundador de la legendaria orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico. El reconocido músico murió la noche del sábado 6 de diciembre, a los 99 años, debido a complicaciones de salud.

Figuras destacadas del género, como Gilberto Santa Rosa, Willie Colón, Elvis Crespo, Ismael Miranda y Charlie Aponte, entre otros, expresaron su pesar y enviaron mensajes de despedida a quien consideran un pilar fundamental, un baluarte y uno de los más grandes representantes de la salsa a nivel internacional.

“Con el dolor de un hijo que pierde a un padre, despido a mi ‘Querido Viejo’ Rafael Ithier”, expresó Santa Rosa en sus redes sociales y haciendo referencia a la reconocida canción.

De Ithier, Santa Rosa destacó que conoció “el genio musical y la persona maravillosa, el líder y administrador natural y al jefe de familia amoroso y cumplidor”. Igualmente, mencionó que Ithier “se levantó por encima de sus estrecheces y limitaciones y se convirtió en un icono (aunque nunca lo quiso aceptar) de la cultura puertorriqueña”.

“De su mano recibí consejos, oportunidades, apoyo y uno que otro regaño también, como buen padre”, apuntó ‘El caballero de la salsa’.

Según informan varios medios locales, Ithier llevaba varios días con problemas en sus pulmones, hasta que falleció en la noche del sábado en su residencia en Puerto Rico.

Por su parte, Charlie Aponte, excantante de El Gran Combo por 41 años, resaltó en sus redes sociales que desde en que entró a la orquesta en 1973 hasta que dimitió en 2014, fue “tratado como parte de una familia, especialmente por Rafael y su esposa Carmín”.

Además, destacó que cuando iba a integrarse a la agrupación, tras la salida de Pellín Rodríguez, era la “más pegada e importante que había”, y que aún sigue siendo la líder y que ese mérito se le debe a Ithier.

“Para mí, Rafa fue y seguirá siendo como un padre. Que descanse en paz el maestro, el genio musical, el consejero, el amigo, el negociante, el autodidacta, el que cambió para bien la forma de dirigir una orquesta, el que trataba a sus músicos como hermanos, y lo más importante, nos enseñó y nos exigió responsabilidad, disciplina y profesionalismo en nuestro trabajo”, detalló.

“Nunca habrá otro Rafael Ithier”

De igual manera, Willie Colón, otro de los baluartes de la salsa por sus producciones y composiciones junto a Héctor Lavoe, Rubén Blades y Las Estrellas de la Fania, indicó que Ithier: “siempre estuvo en mi vida y en mi mente”.

“Me inspiró y, a través de él, aprendí a ser innovador y comercialmente atractivo. Grabó canciones que hacían felices a los bailadores con letras que nos contaban historias sobre ser puertorriqueños. Lo extrañaremos; nunca habrá otro Rafael Ithier”, sostuvo Colón.

Igualmente, el cantante Ismael Miranda, otro exmiembro de Las Estrellas de la Fania, recordó a Ithier como “un fundador, un líder y un arquitecto de nuestra música”.

“Su disciplina, su visión y su amor por la salsa marcaron a generaciones completas y llevaron el sonido de Puerto Rico a cada rincón del mundo”, dijo Miranda.

Del mismo modo, Elvis Crespo sostuvo sentirse “bendecido por la maravillosa oportunidad que me regaló Dios de haber visto en vivo, en mi adolescencia, al maestro de maestros Rafael Ithier con el Gran Combo”, quien “de manera magistral dirigía nuestra institución musical”.

“Como fanático, siempre agradeceré su entrega y la pasión que puso en cada escenario y en cada producción. Como compañero artista, las mejores lecciones que aprendí me las enseñó con su voz ronca, llena de historia y disciplina. Gracias, Puerto Rico, por regalarme cultura y por regalarnos a Rafael Ithier”, apuntó.

Ithier, además de ayudar a fundar El Gran Combo de Puerto Rico en 1962, fue ganador de dos Latin Grammys y del Premio a la Excelencia Musical de La Academia.

Le sobreviven su esposa Carmen Soto, sus hijos Carlos y Pedro y sus hijas Thelma, Mérida, Ivonne y Maritza.

