Tom Felton (Draco Malfoy), Emma Watson (Hermione Granger), Rupert Grint (Ron Wisley) junto a Robbie Coltrane (Hagrid) en la premiere de una de las sagas de 'Harry Potter'. | Fuente: Instagram

Interpretar a Rubeus Hagrid en 'Harry Potter' le trajo reconocimiento y popularidad a Robbie Coltrane entre el público más joven. Obtuvo una nominación a los Bafta por su trabajo en la primera adaptación de las novelas de la autora británica J. K. Rowling. Cabe destacar que fue Rowling quien propuso a Coltrane para el papel y es uno de los pocos actores a los que ha contado algunos secretos sobre sus personajes antes de que fuesen revelados en los libros.

El fallecimiento del actor escocés -que su nombre verdadero es Anthony Robert McMillan- dejó un vacío en Hollywood y en los corazones de los fanáticos de la saga del famoso mago. Sus compañeros de trabajo están destrozados por su partida, por lo que decidieron dejarle un mensaje de despedida en sus redes sociales.

Daniel Radcliffle, Emma Watson, Tom Felton y más actores del elenco de 'Harry Potter' le dieron el último adiós a Robbie Coltrane, su amigo Hagrid.

Actores de 'Harry' Potter se despiden de Hagrid

1. Daniel Radcliffe (Harry Potter)

“Robbie era una de las personas más divertidas que he conocido y solía hacernos reír constantemente cuando éramos niños en el set. Tengo muy buenos recuerdos de él manteniendo nuestro espíritu en Prisionero de Azkaban, cuando todos nos escondimos de la lluvia durante horas en la cabaña de Hagrid y él estaba contando historias y haciendo bromas para mantener la moral alta. Me siento increíblemente afortunado de haber podido reunirme y trabajar con él y muy triste de que haya fallecido. Era un actor increíble y un hombre encantador”, reza el comunicado de Daniel Radcliffe, que envió a los medios, ya que el actor no tiene ninguna red social.

2. Emma Watson (Hermione Granger)

“Robbie fue como el tío más divertido que tuve, pero, sobre todo, era profundamente cariñoso y compasivo conmigo como una niña y como una adulta (...). Robbie, si alguna vez intento ser igual de amable como tú fuiste conmigo durante el set, prometo que lo haré en tu nombre y en tu memoria. Extrañaré tu dulzura, tus sobrenombres, tu calurosidad, tus risas y tus abrazos. No había un mejor Hagrid. Hiciste que fuera una alegría el ser Hermione”, escribió la actriz.

El mensaje de Emma Watson para Robbie Coltrane, el actor que encarnó a Rubeus Hagrid en 'Harry Potter'. | Fuente: Instagram

3. James Phelps (Fred Weasley)

“Echaré de menos los chats al azar sobre todos los temas bajo el sol. Y nunca olvidaré en septiembre del 2000, Robbie Coltrane se acercó a un yo de 14 años muy nervioso, en mi primer día en un set de la película y dijo 'Disfrútalo, lo harás genial'. Gracias por eso”.

4. Tom Felton (Draco Malfoy)

"Uno de mis mejores recuerdos favoritos de filmar Harry Potter fue un rodaje nocturno de la primera película en el bosque prohibido. Tenía 12 años. Robbie se preocupaba y cuidaba a todos los que lo rodeaban. Sin esfuerzo. Y los hizo reír. Sin esfuerzo. Era un gran gigante amistoso en la pantalla, pero aún más en la vida real. Te amo compañero - gracias por todo”, puso en su cuenta de Instagram.

5. J. K. Rowling

“Nunca volveré a conocer a nadie remotamente como Robbie. Tenía un talento increíble,completamente único, y fui más que afortunada de conocerlo, trabajar con él y reírme a carcajadas con él. Envío mi cariño y más sentido pésame a su familia, sobre todo a sus hijos”.





