Myriam Hernández pone fin a su matrimonio con Jorge Saint-Jean tras más de 30 años juntos

La reconocida cantante chilena Myriam Hernández ha anunciado su separación de Jorge Saint-Jean, su esposo durante más de 30 años. La noticia sorprendió a sus seguidores y al medio artístico, dado que la pareja era considerada una de las más estables y admiradas en la industria.

A través de un comunicado, el equipo de trabajo de la intéprete de Huele a peligro expresó que la decisión fue tomada de manera mutua y con respeto, destacando los años compartidos y el cariño que aún los une. De acuerdo con la artista, no solo ha terminado su relación amorosa, también profesional.

"La representación artística y management de la artista está a cargo de su hijo, el publicista Jorge Ignacio Saint-Jean Hernández que desde hace años forma parte de su equipo", reza el mensaje. Myriam Hernández aseguró que, aunque su matrimonio ha llegado a su fin, ambos seguirán enfocados en mantener una relación basada en el apoyo y la cordialidad, especialmente por el bienestar de su familia. La cantante agradeció el respeto hacia su privacidad en este momento tan personal, enfatizando su gratitud por el cariño que siempre ha recibido de sus fanáticos. "Esta será la única comunicación de la artista sobre este tema", agregó.

La noticia, aunque inesperada, ha sido recibida con mensajes de apoyo y admiración hacia la cantante por su madurez y transparencia. Adicionalmente, mencionan que Myriam Hernández seguirá enfocada en su carrera musical y se está preparando para su presentación en el Festival de Viña del Mar en febrero 2025, después de 23 años, escenario donde comenzó su carrera internacional.

Comunicado de Myriam Hernández.Fuente: @myriamhernandez_oficial

Historia de amor de Myriam Hernández y Jorge Saint-Jean

La relación entre Myriam Hernández y Jorge Saint-Jean era netamente laboral ya que él comenzó siendo su mánager. Si bien confesó al medio chileno Canal 13 que el empresario no le caía bien, él reveló que "siempre me gustó". "Siempre me llamó la atención la decisión que tenía por trabajar y por ir adelante, era como una persona que te empujaba a trabajar", dijo.

En un momento, Jorge le había asegurado que se iban a casar, pero ella no le hizo caso hasta el momento que llegó su primer beso. "Era extremadamente buena persona, muy buena gente, cercana, siempre está presente los valores familiares que le dieron sus padres. Todo eso uno lo ve y lo siente. Era la mujer que yo amo".

Sin embargo, no todo fue color de rosa ya que, cuando comenzaron a tener citas, todo fue complicado debido a la diferencia de edad. "Imagínate llegar a contar que ahora estaba pololeando (saliendo) con un hombre separado y con dos hijos, era terrible para mis papás", comentó Myriam Hernández.

En esa época, la cantante tenía 25 años y el empresario, 34. Iniciaron su romance a escondidas y así estuvieron ocho meses, pero decidieron no ocultaron más. Jorge Saint-Jean conversó con los padres de la artista y mencionó que para ellos, el único problema eran los trámites de su divorcio. No obstante, todo salió bien.

Su matrimonio fue de viento en popa hasta este mes donde Myriam Hernández anunció el fin de su matrimonio y no dio detalles de la separación.

Myriam Hernández y Jorge Saint-Jean tenían 35 años de matrimonio.Fuente: FB/Myriam Hernández

