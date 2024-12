"El matrimonio en caos": Daddy Yankee reveló que tenía problemas con Mireddys González en los últimos años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Uno de los temas más comentados estas últimas semanas ha sido el divorcio entre Daddy Yankee y Mireddys González. A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de Limbo no reveló los motivos de su separación, sin embargo, después salió a la luz los movimientos bancarios millonarios que realizó su expareja sin su autorización.

Tras la audiencia, que fue muy comentada en medios internacionales, llegaron a un acuerdo y el cantante puertorriqueño logró tener el control de sus empresas. Esta situación ha acaparado todas las portadas y más por los problemas matrimoniales que tenía con la madre de sus hijos.

Recientemente, se ha vuelto viral un video de Ramón Luis Ayala, nombre verdadero de Daddy Yankee, donde da su testimonio de vida en una iglesia cristiana mencionando que tenía problemas en su matrimonio. "Tenía problemas de familia, con mis padres, con mis hermanos, no teníamos una relación sana, el matrimonio en caos, y tras de eso quería salir a vivir una vida normal y no podía. Lo tenía todo, pero no tenía nada", se le escucha decir en el A Pesar de Todo Fest, un festival cristiano de música y fe.

Además, reveló que su vida estaba vacía sin Jesús por lo que hizo una reflexión sobre el cambio que tuvo. "¿Saben qué? Ante los ojos del mundo yo lo tenía todo, eso parecía, pero teniéndolo todo, te puedo testificar hoy, que no tenía absolutamente nada, me faltaba lo más importante, Jesús en mi corazón. Ustedes saben que yo fui artista desde chamaquito (niño) muchos me inspiraban, yo quería ser como ellos y luego oía la noticia de que muchos de estos artistas por qué terminaban en sobredosis, en alcohol, tenían una vida desordenada, por qué alguno de ellos se quitaron la vida. Y yo me preguntaba, ¿por qué si ellos lo tienen todo? No había lo más importante, una comunión con Jesús", agregó.

Daddy Yankee dejó el reguetón para dedicarse a la religión

En 2022, Daddy Yankee anunció su retiro de los escenarios para dedicarse a predicar la palabra de Dios. El cantante sorprendió a sus fanáticos con esta noticia durante el tramo final de Última Vuelta World Tour, gira que lo llevó a recorrer varios países de la región.

"Este día es el más importante de mi vida", expresó el Cangri. "No es lo mismo vivir una vida de éxito que vivir una vida con propósito". El artista confesó haber buscado llenar un vacío en su vida durante mucho tiempo. "Esos días terminaron", aseguró.

Raymond Ayala instó a sus seguidores a reconocer su nueva orientación espiritual. "Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo", afirmó. Comprometido con su fe, dijo que utilizará todas las herramientas a su disposición, como la música y las redes sociales, para difundir el mensaje del Evangelio.

Daddy Yankee y Mireddys González eran pareja desde que tenían 17 años.Fuente: @daddyyankee

Mireddys González se pronunció tras juicio con Daddy Yankee

A través de sus redes sociales, la empresaria se pronunció sobre la situación que está viviendo al estar en el ojo de la tormenta por haber retirado unos 100 millones de dólares de las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris Inc. y los depositó en su cuenta personal, así como en la de su hermana; por lo que aseguró que "está pasando por una prueba" que le está poniendo Dios en su camino.

"El proceso que estoy pasando en este momento, es solo una prueba más para demostrarme que tus tiempos son mejores y que necesito acercarme más a tu presencia para hacerme más fuerte. Porque tú, mi papito Dios, tienes la última palabra, no mis circunstancias. No pierdo la fe y continúo adelante porque tú, papito Dios, estás conmigo", se lee en su mensaje acompañado de una imagen donde está saliendo del juzgado.

Sin embargo, la mayoría de comentarios que ha recibido Mireddys González han cuestionado su religión y le han mostrado su apoyo a Daddy Yankee: "Si Dios te da más fuerzas, dejas a Daddy como un indigente en la calle", "Fueron 100 millones de dólares, a papá Dios no le gusta esas transferencias", "Hablando de Dios y peleando por dinero", "No confío en la gente que anda con Dios en la boca", "¿Por lo menos ya dio el diezmo de los 100 millones?", "DY nunca la dejaría desprotegida, era innecesario lo que hizo", "Papito Dios no tiene Instagram", fueron algunos de ellos.

Informes RPP Daddy Yankee anuncia su retiro con su gira "Legendaddy" Daddy Yankee, leyenda mundial del reguetón, anunció su retiro de la música. Se despidió con uan gira mundial que lo trajo de regreso al Perú después de 3 años. En el siguiente informe, un repaso a su trayectoria e importancia en la música urbana. Leer más Informes RPP Daddy Yankee anuncia su retiro con su gira "Legendaddy"