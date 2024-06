Actor porno español Nacho Vidal enfrenta siete años de cárcel por homicidio imprudente: "Quieren mi dinero"

Los familiares de un hombre fallecido en España durante un ritual con el veneno de un sapo bufo piden siete años de prisión para el actor, director y productor de cine erótico Nacho Vidal, acusándolo de homicidio imprudente y delito contra la salud pública. Además, solicitan una indemnización de más de 163 mil dólares por el daño psíquico y personal causado.



En el escrito de la acusación particular presentada por la familia de la víctima, al que tuvo acceso EFE, se especifican cuatro años de cárcel por homicidio imprudente y tres años por delito contra la salud pública. También se pide la misma pena para una prima del actor español, como cooperadora necesaria, y tres años para un amigo por encubrimiento.

¿Qué dijo Nacho Vidal tras las acusaciones?

Al respecto, Nacho Vidal respondió: "No me pone mal que me pidan 7 años, ni 12 ni 16, me pone mal que todavía sigan con esto". "¿Por qué buscan culpables cuando ya el perito de la fiscalía lo dejó claro?: No se ha muerto por tomar sapo, se ha muerto de otra cosa", declaró al programa español TardeAR.



Para Vidal, se trata de un "juicio sin sentido" y está dispuesto a enfrentarlo: "Yo tengo el mejor abogado de la vida, el mejor abogado lo tengo yo, que es la inocencia". "Ni homicidio involuntario. ¿Y qué quiere la familia? ¿Dinero o cárcel? Porque quieren una indemnización también ¿No?", agregó.



Continuó diciendo: "Un tío dice que se le han muerto dos o tres en una ceremonia pero nadie le investiga, no le dicen nada (...) Sí se investiga el caso en el que Nacho Vidal está implicado". "Como es Nacho Vidal se le tiene que hacer daño de alguna manera… o piensan que es millonario y quieren su dinero, yo qué sé", concluyó.

¿Por qué fue acusado Nacho Vidal de homicidio imprudente?

La Audiencia de Valencia revocó en marzo pasado el sobreseimiento provisional de la causa, considerando que existen suficientes indicios para juzgar a Ignacio Jordà, conocido artísticamente como Nacho Vidal, junto a otros dos investigados por la muerte del fotógrafo José Luis Abad, ocurrida el 28 de julio de 2019.



El tribunal señala como indicios que asumió el papel de "director del rito" y reclamó tener un "conocimiento especial sobre este tipo de ceremonias", según recoge EFE. Además, se considera relevante que haya sido él quien dispuso la dosis que el fallecido debía inhalar, así como su conocimiento sobre la toxicidad de la sustancia.



La resolución judicial también recuerda que el investigado era consciente de la incompatibilidad entre la metilbufotenina y el consumo de cocaína, y es posible que supiera que la víctima había ingerido previamente esta droga (según lo confirmado por la autopsia). Asimismo, la audiencia resalta la evidente falta de conocimientos médicos por parte del actor.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis