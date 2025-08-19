Nadeen Ayoub, Miss Universo Palestina 2025: "Lo que está pasando en Gaza es sumamente desgarrador"

La modelo de 30 años representará por primera vez a Palestina en Miss Universo 2025. Además de pronunciarse sobre el conflicto en Gaza, comparte un mensaje al mundo sobre la identidad y cultura de su país.

Hace unos días, Nadeen Ayoub hizo historia al convertirse en la primera representante de Palestina en competir en Miss Universo. Hoy la modelo de 30 años utiliza su plataforma para enviar un mensaje al mundo: “No estoy representándome solo a mí misma. Estoy representando a mi país. Estoy representando a la gente que necesita una voz”.

En una entrevista este lunes con The Kuwait Times, Ayoub reconoció la responsabilidad que tiene encima tras haber sido nombrada Miss Universo Palestina 2025: “Quiero ser la voz de los que no la tienen. Recordar esto me mantiene con los pies en la tierra, sabiendo que es algo mucho más grande que yo”.

También compartió un mensaje dirigido a las niñas palestinas: “Dentro de ti llevas la misma resiliencia que ha mantenido fuerte a nuestro pueblo durante generaciones. Puedes seguir adelante mientras mantengas esa fuerza dentro de ti. Si crees en ti misma, puedes alcanzar tus sueños".

Mostrar la cultura palestina al mundo

Durante la conversación, Ayoub expresó su deseo de resaltar la riqueza cultural de Palestina más allá del sufrimiento: “Quiero mostrar la belleza de las mujeres palestinas, nuestra cultura, y no solo nuestro dolor. Somos mucho más: mujeres con sueños, talentos, creatividad y una voz poderosa para ofrecer al mundo”.

Reconoció, sin embargo, las dificultades que ha enfrentado en el camino: “El mayor obstáculo ha sido cargar con el peso de las expectativas. Hubo momentos en los que me sentí abrumada, pero entonces recuerdo a las mujeres, los niños y la gente inocente que necesitan una voz. Quiero hablar por ellos, darles esperanza”.

Nadeen Ayoub, originaria de Ramala, fue segunda finalista en Miss Earth 2022, donde obtuvo el título de Miss Tierra - Agua.Fuente: Instagram: @nadeen.m.ayoub

Su postura sobre Gaza

Ayoub también se refirió al conflicto en Gaza, describiéndolo como una tragedia indescriptible: “Lo que está pasando en Gaza es sumamente desgarrador. No hay palabras realmente para describir lo que sucede. Se siente como una pesadilla".

Y añadió: “No parece real. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Niños muriendo de hambre, personas inocentes sufriendo… Siempre digo que el sufrimiento de una sola persona es el sufrimiento de toda la humanidad. Es lamentable que vivamos en un mundo donde esto sigue ocurriendo. Simplemente se siente irreal”.

En un video, Nadeen afirmó que Miss Universo será una plataforma para visibilizar la fuerza y los sueños de las mujeres y niños palestinos.Fuente: Instagram: @nadeen.m.ayoub

¿Quién es Nadeen Ayoub?

Originaria de Ramala, Nadeen no es nueva en las competencias de belleza. En 2022 participó en Miss Earth, donde obtuvo el título de Miss Earth – Water tras quedar como segunda finalista.

Defensora de los derechos de las mujeres, de la sostenibilidad y de la identidad palestina, llevará —según la edición árabe de la revista Elle— “el orgullo y la voz de su nación al mundo”.





