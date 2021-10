Bad Bunny se pondrá en la piel de Everardo Arturo Páez Martínez, alías 'Kitty' Páez, uno de los personajes de "Narcos: México 3". | Fuente: Composición

El 5 de noviembre, Netflix estrenará la temporada 3 de “Narcos: México” y uno de sus personajes que causó más curiosidad es el de ‘Kitty’ Páez, interpretado por el cantante Bad Bunny.

La narcoserie que refleja el crimen organizado en el país azteca, se ambientará a los años 90 donde el trasiego de droga era pan de cada día. Sin embargo, en esa época, surgió un grupo de jóvenes al que llamaron los ‘Narcojuniors’.

Aquí entra a tallar Everardo Arturo Páez, más conocido como ‘Kitty’ Páez, un hombre que se dedicaba a reclutar gente para el Cártel de Tijuana, a pesar de ser de familia acomodada, pero su estatus le sirvió para que las autoridades no se dieran cuenta de sus negocios ilícitos.

Pero ¿quién fue este narcotraficante? ¿Qué tanta relación tuvo en el Cártel de Tijuana? ¿Sigue vivo? Conoce quién es el personaje interpretado por Bad Bunny.

Bad Bunny le da vida a 'Kitty' Páez, uno de los miembros de los "Narcojuniors" en la temporada 3 de "Narcos: México". | Fuente: Netflix

¿Quién es ‘Kitty’ Páez?

Everardo Arturo Páez, ás conocido como 'Kitty' Páez, perteneció a una de las familias más acomodadas de México, sin embargo, se dejó llevar por el estilo de vida riesgoso -y con muchas ganancias- que tiene el narcotráfico.

En ese tiempo, los hermanos Arellano Félix, miembros del Cártel de Tijuana, salieron a la luz luego de que comenzaran las peleas por el territorio mexicano con el Cártel de Sinaloa, de Miguel Ángel Félix Gallardo.

‘Kitty’ Páez estuvo bajo el mando de Ramón Arellano Félix, quien buscó a jóvenes con dinero para que transporten la cocaína de México hacia los Estados Unidos sin levantar sospechas.

Everardo Arturo Páez, alias 'Kitty' Páez, fue capturado en 1995 y cumple condena en una cárcel de Estados Unidos. | Fuente: Twitter

¿Quiénes eran los "Narcojuniors" de Tijuana?

Aparte de Kitty 'Páez', los que formaron el grupo de los "Narcojuniors" fueron Emilio Valdéz Mainero, hijo de un guardia presidencial; Alfredo Hodoyan Palacios, hijo de un importante empresario de Tijuana; Eduardo León, los hermanos Endir y Henain Meza Castaños, Gustavo Miranda Santa Cruz y Fabián Martínez, todos hijos de familias con dinero, o "fresas", como le dicen en México.

De acuerdo con un artículo publicado en el diario Crónica en el 2002, “'Kitty' decidía a quién matar. O si quería, éste o aquél cristianos podían seguir respirando. Estaba en el ‘Consejo de jefes’. Algo así como el supremo tribunal del Cártel Arellano Félix. Allí juzgaban y sentenciaban. A enemigos y amigos. También negociaban asuntos muy pesados”, se lee en la nota.

Sin embargo, tanto fue el ascenso de Everardo Arturo Páez y su gran importancia en el mundo del narco que fue blanco para la DEA. Por ese motivo, después de tanta persecusión, fue capturado en un operativo en 1995 y fue interrogado para dar con las cabezas del Cártel de Tijuana. Tras su encierro, los “Narcojuniors” fueron asesinados por los Arellano Félix para que no declararan en su contra.

‘Kitty’ Páez se salvó ya que fue extraditado a los Estados Unidos para colaborar como testigo protegido. De acuerdo con los medios mexicanos de ese entonces, él fue pieza clave para dar con el paradero de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y Benjamín Arellano Félix.

Los "Narcojuniors", menos 'Kitty' Páez, fueron asesinados por los hermanos Arellano Félix para evitar que declaran en su contra. | Fuente: Netflix

El Cártel de Tijuana de los hermanos Arellano Félix

Los hermanos Arellano Félix, más que una familia, fueron una organización criminal de los años 90 que se originó tras la separación del Cártel de Guadalajara.

Francisco Rafael Arellano Félix

Él era el mayor de los siete hermanos del clan Arellano Félix, tenía 63 años cuando falleció. En la historia del Cártel de Tijuana, estuvo tres veces en la cárcel. Una en San Diego, California (1980), en Tijuana (1993) y en el 2004, cuando finalmente pidió su extradición a México. Este pedido le fue concedido en el 2006 y dos años después salió libre. Sin embargo, en el 2013 fue asesinado en una fiesta infantil en Los Cabos a manos de un payaso.

Alberto Benjamín Arellano Félix

También fue llamado ‘El min’ o ‘El señor’. Era el cerebro del Cártel de Tijuana y fue el brazo financiero de la organización. En el 2002 fue detenido y en el 2011 fue llevado a las autoridades estadounidenses donde actualmente cumple una condena de 25 años.

Ramón Eduardo Arellano Félix

Es considerado uno de los hermanos más sanguinarios del Cártel. Fue el más buscado del FBI debido a que fue señalado como el sicario de la organización. Ramón Arellano fue asesinado en un enfrentamiento con la policía de Mazatlán en el 2002.

Enedina Arellano Félix

Conocida como ‘La narcomami’ o ‘La jefa’. Era la única mujer de los siete hermanos. Ella se encargaba de llevar las operaciones financieras del Cártel de Tijuana, sin embargo, quedó al mando de todo cuando sus hermanos fueron capturados o asesinados. Tras ser la cabeza del equipo, todos la señalaban como una mujer respetada en el mundo del narco ya que mantuvo la organización.

Eduardo Arellano Félix

El famoso ‘El doctor’. Eduardo cursó la carrera de Medicina en México, pero tras lo sucedido con sus hermanos, junto a Enedina tomó las riendas del Cártel. Actualmente ha sido trasladado de Estados Unidos -donde se encontraba desde el 2012- a su país natal para terminar su condena.

Francisco Javier Arellano Félix

Si bien los cinco primeros hermanos estuvieron al mando del Cártel de Tijuana en los 90, Francisco lo fue en el 2000. Tomó las riendas del ‘negocio familiar’ durante un corto tiempo ya que, seis años después, la DEA lo capturó mientras paseaba en su yate.

Carlos Alberto Arellano Félix

Médico de profesión, Carlos fue el responsable de lavar el dinero de la organización. Él no ha sido capturado por la policía ni la DEA y no es buscado por las autoridades. No hay imágenes del último Arellano Félix.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x14 ¿Cuál es el mejor Spider-Man de la pantalla grande? ¿Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland?

Aún no superamos el tráiler de la tercera película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, así que alucinamos con todas las posibilidades que nos abre el multiverso. Además, nos mandamos a hacer nuestro ranking con los Spidey del cine... aunque ya saben que con nosotros no deben esperar argumentos tradicionales.