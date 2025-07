Natalia Lafourcade confirma su embarazo a los 41 años: "Hay un bello ser adentro de mi cuerpo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Natalia Lafourcade está embarazada. La reconocida cantante mexicana reveló que tiene cinco meses de embarazo afirmando que “no esperaba” dicha noticia a sus 41 años.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de Nunca es suficiente difundió tiernas fotografías en un post al lado de su esposo Juan Pablo López‑Fonseca y otras imágenes donde se ve su ya notorio vientre mostrando, además, algunos antojos y rutina que hace mientras espera a su primer hijo.

“Cinco meses y seguimos de gira, cinco meses y seguimos creciendo. Hay un bello ser adentro de mi cuerpo y esto sí que no lo esperaba. Qué regalo de la vida al mismo tiempo en que canto y canto y sigo cantando para ustedes mi gente bella”, señaló la ganadora de cuatro premios Grammy y dieciocho Grammy Latino.

Cabe mencionar que Natalia Lafourcade iniciará su gira europea el 15 de julio en el festival Pirineos Sur, en Huesca, en España, para luego estar en La Mar de Músicas en Cartagena y luego en el Gran Teatre del Liceu, en Barcelona.

De igual manera, la también compositora y actriz estará el 25 de julio en el Teatro Real de Madrid y posteriormente hará un concierto acústico en Santiago de Compostela, Segovia, Marbella y Girona. “Nos vemos muy prontito en España. Mientras tanto seguiremos creciendo”, precisó la artista en su post.

Natalia Lafourcade anuncia su embarazo junto a su esposo Juan Pablo López‑Fonseca.Fuente: Instagram (natalialafourcade)

¿Qué dijo Natalia Lafourcade sobre ser madre?

Natalia Lafourcade no siempre quiso ser mamá. En el 2018, mencionó que no tenía planes de convertirse en madre y que solo se enfocaría en sus proyectos profesionales

“No, todo menos ser mamá. Tengo muchos animalitos que son mis hijitos. Tengo nueve mascotas. No tengo planes por ahora de ser mamá. Me siento como que voy a ser mi propia mamá porque me siento que voy a dar a luz, esa es la sensación”, manifestó la cantante a los medios de prensa en el programa Ventaneando.

En ese sentido, la intérprete de Hasta la raíz y Tú si sabes quererme recalcó sus ganas de continuar haciendo música. “Estoy acostumbrada a vivir así y de lo que he hecho desde hace 15 años que es realmente estar trabajando en la música, viajar, hacer un disco, luego viajar, hacer un tour, y otro disco así”, señaló.

No obstante, no había descartado la posibilidad de tener un hijo y formar su propia familia luego de concluir con sus nuevos discos. “Tal vez en algún momento de mi vida seré madre, pero al menos no está dentro de mis planes cercanos”, sostuvo.

¿Quién es Natalia Lafourcade?

María Natalia Lafourcade Silva es una cantante, compositora, actriz, productora musical, diseñadora, y activista mexicana que ha sido reconocida en su país y en el extranjero.

Durante su trayectoria, consiguió cuatro premios Grammy y dieciocho premios Grammy Latino, siendo considerada la artista femenina con más premios Grammy Latino en la historia, además de tener otros cinco premios MTV Video Music Awards Latinoamérica,​ entre otros.

Sus éxitos iniciales llegaron en el 2000 con apariciones sonoras en películas como Amar te duele y sus primeros sencillos, además de su álbum debut, llegaron a los primeros lugares de popularidad en México. Además, interpretó la famosa canción Recuérdame de la película animada Coco el 2017.

Por otra parte, su canción Nunca es suficiente (2015) fue uno de sus mayores éxitos en los últimos años siendo reinterpretada a la cumbia por la agrupación Los Ángeles Azules (2018) consiguiendo millones de reproducciones en YouTube.

Grabó doce álbumes de estudio, y apareció en la portada de la revista Vogue tanto en México como en Latinoamérica.

