Natti Natasha emocionó en los Premios Juventud 2025 con el espectacular gender reveal de su bebé junto a Raphy Pina

La cantante dominicana compartió una revelación inolvidable en medio de un show especial que emocionó al público y desató reacciones en redes.

La reciente edición de los Premios Juventud, celebrada por primera vez en Ciudad de Panamá este jueves, fue especialmente significativa para Natti Natasha. La cantante dominicana no solo ganó dos de los cuatro galardones a los que estaba nominada, sino que además reveló el sexo de su segundo bebé, protagonizando uno de los momentos más emotivos de la noche.

En junio pasado, Natti anunció que esperaba nuevamente un hijo con su pareja, el productor Raphy Pina, con quien ya tiene a Isabelle, de 4 años. “Un regalo de Dios que llega en el momento perfecto y más deseado”, compartió entonces en un video publicado en redes. Desde ese anuncio, creció la expectativa sobre si tendría un niño o una niña.

Natti Natasha en los Premios Juventud

La artista llegó a la ceremonia acompañada de su esposo y su hija, con un look glamuroso que celebraba su embarazo. Lució un vestido largo de Balenciaga, ceñido y semitransparente, cubierto de lentejuelas que brillaban a su paso, proyectando una imagen sofisticada y radiante.

Al ser consultada sobre la reacción de Isabelle frente a la noticia del embarazo, Natti contó: “Feliz, ella decía: ‘quiero un bebé, mamá’, que el bebé es de ella. Ella me está cuidando”. También adelantó que celebrará un baby shower con sus fans este domingo en Puerto Rico.

Natti Natasha revela sexo de su bebé

Más tarde, Natti subió al escenario junto a la Sinfónica Juvenil Nacional de Panamá para interpretar Cuando las traje aquí, tema que dedicó a la bebé que espera. Para su actuación, lució un voluminoso vestido blanco, de falda con múltiples capas, hombros descubiertos y pequeños detalles de margaritas que acentuaban el aire de cuento de hadas de su presentación.

La escenografía reforzó el impacto del momento: una gran flor de loto blanca iluminaba el fondo del escenario. En medio de la actuación, las luces cambiaron a un tono rosa, confirmando que Natti Natasha espera una niña. El público reaccionó con aplausos y ovaciones.

“Un momento que marcará mi vida para siempre, realizado con todo el amor del mundo para ustedes”, escribió luego en sus redes sociales. De inmediato, sus seguidores inundaron la publicación con mensajes como “Hermoso”, “Felicidades”, “Qué mágico momento” y “La mejor revelación”.

¿Qué premios ganó Natti Natasha?

Natti Natasha se llevó los premios a Mejor Álbum Tropical, por Natti Natasha en Amargue, y Mejor Dance Track, con Como la flor. Competía además en las categorías Artista del Año y Éxito Tropical, que finalmente fueron para Karol G con Si antes te hubiera conocido.

Sin embargo, la noche fue para Bad Bunny y los colombianos Morat, quienes se alzaron con tres galardones cada uno. El puertorriqueño, que no estuvo presente, ganó en Mejor Canción Urbana (DTMF), Mejor Álbum Urbano (DTMF) y Mejor Colaboración Urbana (Adivino, junto a Myke Towers).

Por su parte, Morat triunfó como Grupo o Dúo Favorito del Año, además de ganar en Mejor Canción Pop/Rock con Me toca a mí (junto a Camilo) y Mejor Álbum Pop con Ya es mañana.

