Murió Pat Finn, actor de 'Friends' y 'The Middle', tras luchar contra el cáncer

El actor y comediante Pat Finn, recordado por su participación en exitosas series como Friends, Seinfeld y The Middle, falleció a los 60 años en su casa en Los Ángeles, California, tras una larga lucha contra el cáncer de vejiga, informó su familia por medio de un comunicado difundido por TMZ.

Esta información fue confirmada por un representante quien mencionó a People que el actor pereció el último lunes 22 de diciembre acompañado de sus seres queridos. “Era la persona más amable y alegre del mundo, rodeado de su familia y amigos, increíblemente cercanos y cariñosos. Todos extrañaremos su gran sonrisa y su corazón aún más grande”, expresó.

En efecto, Pat Finn, quien tambien actuó en La vida de Zack y Cody, popular serie de Disney Channel, vino luchando contra el cáncer desde el 2022. “Él entró en remisión, pero el cáncer regresó y hizo metástasis. Fue un guerrero en todo el sentido de la palabra", resaltó el representante a New York Post.

Por otro lado, la familia de Finn recordó al actor resaltando su deseo de mejorarse del cáncer que lo aquejaba.

“Pat luchó valientemente contra el cáncer durante los últimos años. Sabemos que el cielo celebrará con la llegada de Pat Finn. En sus últimos días, Pat solía mostrar sus mayores virtudes cuando los Bears anotaban un touchdown. Sin presión, Bears, solo les digo: ¡Hagan lo que puedan por Pat”, se lee en el comunicado compartido por People.

El actor deja a su esposa Donna Crowley, de 35 años, así como a sus hijos: Cassidy, Caitlin y Ryan. “Su vida y su legado continuarán a través de su hermosa familia (...) y los miles de amigos y familiares a quienes impactó”, concluyó.