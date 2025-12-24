Últimas Noticias
Murió Pat Finn, actor de 'Friends' y 'The Middle', tras luchar contra el cáncer

El actor Pat Finn intepretó al Dr. Roger., el novio de Mónica en la serie Friends.
El actor Pat Finn intepretó al Dr. Roger., el novio de Mónica en la serie Friends. | Fuente: Warner Bros
Harold Quispe

por Harold Quispe

El también comediante falleció a los 60 años en su casa en Los Ángeles junto a su familia, informó TMZ. Pat Finn interpretó al Dr. Roger en la icónica serie Friends.

El actor y comediante Pat Finn, recordado por su participación en exitosas series como Friends, Seinfeld y The Middle, falleció a los 60 años en su casa en Los Ángeles, California, tras una larga lucha contra el cáncer de vejiga, informó su familia por medio de un comunicado difundido por TMZ.

Esta información fue confirmada por un representante quien mencionó a People que el actor pereció el último lunes 22 de diciembre acompañado de sus seres queridos. “Era la persona más amable y alegre del mundo, rodeado de su familia y amigos, increíblemente cercanos y cariñosos. Todos extrañaremos su gran sonrisa y su corazón aún más grande”, expresó.

En efecto, Pat Finn, quien tambien actuó en La vida de Zack y Cody, popular serie de Disney Channel, vino luchando contra el cáncer desde el 2022. “Él entró en remisión, pero el cáncer regresó y hizo metástasis. Fue un guerrero en todo el sentido de la palabra", resaltó el representante a New York Post.

Por otro lado, la familia de Finn recordó al actor resaltando su deseo de mejorarse del cáncer que lo aquejaba. 

“Pat luchó valientemente contra el cáncer durante los últimos años. Sabemos que el cielo celebrará con la llegada de Pat Finn. En sus últimos días, Pat solía mostrar sus mayores virtudes cuando los Bears anotaban un touchdown. Sin presión, Bears, solo les digo: ¡Hagan lo que puedan por Pat”, se lee en el comunicado compartido por People.

El actor deja a su esposa Donna Crowley, de 35 años, así como a sus hijos: Cassidy, Caitlin y Ryan. “Su vida y su legado continuarán a través de su hermosa familia (...) y los miles de amigos y familiares a quienes impactó”, concluyó.

Pat Finn y Julie Brown en una escena de la famosa serie de comedia The Middle.
Pat Finn y Julie Brown en una escena de la famosa serie de comedia The Middle. | Fuente: Warner Bros

Hija de Pat Finn le dedica emotivo post: “Eres un modelo a seguir”

Por otro lado, Cassidy Finn, la hija de Pat, le dedicó un emotivo post a su padre. Por medio de su cuenta de Instagram, la joven compartió fotos junto a su progenitor resaltando lo importante que fue para ella.

“Papá… fuiste y eres un modelo a seguir y una inspiración para todos los que conociste. Intenté pensar en una palabra para describirte, pero ninguna podría hacerle justicia. Eres Pat Finn”, señaló.

En ese sentido, Cassidy recordó lo querido que fue el comediante incluso en sus últimos días en el hospital. “Lo menos impactante fue escuchar a las enfermeras decir que nunca habían visto tanta gente acudir a un hospital para atender a alguien. Ese era mi papá”, sostuvo.

Por otro lado, mencionó que Patt le enseñó siempre “a ser divertida, positiva, humilde, a escuchar, a dar siempre lo mejor de mí, a amar y a rodearme de las mejores personas”. “Pero lo más importante: me enseñó la amabilidad”, agregó.

Finalmente, recalcó nunca haber escuchado malos comentarios contra su padre. “Me siento muy afortunado del mundo por poder llamarte mi papá. ¡Qué ganas de volver a tomar un Old Style contigo algún día! Te quiero muchísimo, papá”, concluyó.

friends seinfeld Pat Finn

