La cantante, amiga cercana del artista fallecido, debía abordar ese mismo avión en compañía de su familia. | Fuente: Facebook | Natti Natasha

La muerte del productor musical Flow La Movie, ocurrida el último jueves en un trágico accidente aéreo, ha causado enorme pesar en el gremio de la música urbana. Su familia y amigos más cercanos, expresaron su tristeza por la repentina partida del artífice de grandes éxitos del reguetón.

Una de las personas más afectadas por la fatídica noticia fue la cantante Nati Natasha, quien también tenía previsto volar junto a su familia en el avión accidentado. Así lo confirmó su esposo, 'Raphy' Pina.

"Hoy no es un buen día, me tomó por sorpresa. Lo más insólito, que me duele, es que hoy [jueves] yo volaba en ese avión con mi familia hacia Miami por unos compromisos", declaró al diario puertorriqueño El Nuevo Día.

'Raphy' ofreció estas declaraciones luego de acudir a un juicio que enfrenta tras ser acusado por posesión ilegal de armas de fuego. La cantante no pudo acompañar a su esposo durante la audiencia, debido a que se encontraba afectada por la noticia del accidente.

"Se enteró de lo del avión y está destrozada porque en ese avión íbamos hoy, toda la familia y mis hijos", expresó Pina.



EL TRÁGICO ACCIDENTE

La vida de José Ángel Hernández, mejor conocido en el género de la música urbana como Flow La Movie, se apagó en un trágico accidente aéreo. El productor puertorriqueño, viajaba con su pareja Debbie Jiménez y otros cuatro familiares, entre ellos dos niños.

En total murieron nueve personas en el accidente, incluyendo dos tripulantes dominicanos, uno venezolano y los seis pasajeros con pasaporte estadounidense.

El vuelo partió del aeropuerto de La Isabela, en Santo Domingo, y tenía destino Orlando, Florida (EE.UU.), pero se desvió tras despegar por un problema técnico y se estrelló al tratar de hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Las Américas, en Santo Domingo.

