Natty Natasha reveló el nombre de su bebé | Fuente: Instagram Natty Natasha

A pocas semanas de dar a luz, la cantante de reguetón Natty Natasha ha utilizado sus redes sociales para compartir el nombre de su bebé. Si bien hace unos días reveló a la revista “People” que estaba a la espera de una niña, ahora ha invitado a sus seguidores a escoger el segundo nombre de su hija.

Este último fin de semana, en entrevista con el programa “Estás en todas”, Natty Natasha confesó que escoger el nombre de su hija fue una de las cosas “más difíciles” a las que se ha tenido que enfrentar. Incluso contó que estuvo practicando en llamar en voz alta cada uno de los posibles nombres para saber con cuál se sentía más cómoda.

El viernes pasado, la cantante de “Criminal” confesó en su cuenta de Instagram que el nombre de su hija será Lana y aprovechó en pedirle a sus seguidores que la ayuden a elegir el segundo nombre de su hija.

“¿Me ayudan? Ya Lana está pero, ‘Raphy’ Pina me dijo ‘Vida’ y mi madre ‘Dominique’ así qué me dicen #Teampinatti vayan a mi story y elige”. escribió Natty Natasha.

Sobre su embarazo

En entrevista con el programa “Estás en todas” Natty Natasha habló del reto y la felicidad que ha significado para su vida el quedar embarazada.

“Ha sido mágico, mucho más hermoso de lo que imaginaba”, comentó la cantante. “Con la llegada de la noticia de la bebé todo para mí ha cambiado. He estado trabajando muchísimo más, con mucha más energía, ahora trabajo para mi familia no solo para mí”, dijo Natty Natasha.

La cantante comentó que intentó quedar embarazada en más de una oportunidad pero los intentos no fueron exitosos por lo que tuvo que someterse a un tratamiento especial y resaltó que, en ese momento, el apoyo de su pareja ‘Raphy’ Pina fue clave.

“(No quedar embarazada) me puso muy triste. Me dio depresión (...) Hubo un día en el que me dijo ‘no te preocupes yo voy a estar aquí para tí’”, reveló la dominicana asegurando que escuchar esas palabras le dieron “mucha paz”.

