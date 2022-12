Cantantes, actores y artistas reconocidos de Hollywood compartieron con sus fans cómo pasaron la Navidad. | Fuente: Composición

Los famosos de talla mundial de la música y la actuación viven el espíritu navideño y han querido compartirlo con sus más fieles seguidores por las redes sociales, en especial el Instagram.

Ellos mostraron a sus seguidores cómo recibieron la Navidad 2022 como Chayanne, Prince Royce, Dua Lipa, Daddy Yankee, Bad Bunny, Don Omar; de la misma forma, los actores Ryan Reynolds. Brie Larson y Halle Berry.

La cantante Mariah Carey compartió una foto donde simula un desmayo luego de enterarse que su canción 'All I want for Christmas is you' es la canción más escuchada en Spotify: "¡¡¡Feliz Navidad a todos!!! ¡No esperaba despertarme con esta increíble sorpresa!", escribió la artista.

El actor Arnold Schwarzenegger celebró la Navidad fiel a su estilo. Por medio de sus redes sociales, el recordado ‘Terminator’ compartió un video celebrando el 25 de diciembre haciendo ejercicios.

Hugh Jackman también se hizo presente con un video breve donde pone una figura tamaño real de Ryan Reynolds vestido de Santa Claus al lado de su arbolito de pascua. La imagen corresponde a la última película de su amigo y colega 'El espíritu de la Navidad'.

Feliz navidad a toda mi gente bonita 🧑‍🎄 Espero que disfruten en familia y amigos. Recuerden guardarme postre! pic.twitter.com/5Eo080LKq5 — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) December 24, 2022

Por otro lado, el cantante puertorriqueño Ricky Martin cumple hoy 51 años, y celebra por partida doble. Además de recibir la Navidad junto a sus hijos y esposo Jwan Yosef, el intérprete de 'Livin' la vida loca' también apaga las velitas junto a su hija Lucía, quien también celebra su cumpleaños número cuatro.

En sus redes sociales, Thalía publicó esta fotografía de antaño para preguntar a sus millones de seguidores sobre los recuerdos que han tenido en la Nochebuena. La actriz estadounidense Nicole Kidman solo dejó un breve mensaje: "¡Te deseo a ti y a los tuyos las mejores fiestas!".

Por su parte, la multimillonaria Paris Hilton compartió una serie de fotos con el siguiente texto: "Cuenta regresiva para la Navidad". Quien tuvo un 25 de diciembre alejado de su familia fue el productor Raphy Pina. En sus redes, dejó un mensaje irónico en esta fecha:

"Hoy a este 'peligro para la sociedad' y 'riesgo de fuga' le toca pasar la Navidad como todo bandido", inició en su mensaje publicado en Instagram. "Una acusación criminal que solo afectó a las víctimas que aun aquí seguiré cuidando y protegiendo con mi vida". "Este suceso me ha quitado toda mi fortuna. Irónico, ¿verdad?, porque sigo siendo más multimillonario, todos los activos están saldos, mi barco me espera aun en la marina, todo eso lo conservo, intacto, así que deben entender que no hablo de esa fortuna".

"Hablo de la fortuna que ni con el dinero ni lujos se pueden adquirir, sino con el amor que brindes de corazón a tus seres queridos. Lo más real de todo es que es completamente gratis, que fácil es, así que inténtalo".

home for the holidays 🎄 sending you all so much love 💌 pic.twitter.com/f1dRuRNKD3 — DUA LIPA (@DUALIPA) December 24, 2022





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.