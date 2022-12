Luis Argumédez Berguido nació en Colon, Panamá el 18 de febrero de 1945; su nombre artístico se debe a su padrino musical Camilo Rodríguez. | Fuente: Twitter

El reconocido cantante de salsa Camilo Azuquita, falleció este domingo 25 de diciembre en su natal Panamá. La noticia fue confirmada por su hija quien reveló que el intérprete de ‘Como si nada’ fue ingresado a un hospital cercano donde, finalmente, murió.

Por el momento no se conoce la causa de su deceso, no obstante, sus colegas, familia, amigos y fanáticos han lamentado la pérdida de este intérprete que, sin duda, deja un vacío en este género musical.

Cabe resaltar que Camilo Azuquita fue uno de los pocos panameños que está en el libro de récord Guinness ya que conquistó el mundo al ritmo de salsa. Camilo Azuquita ha tocado en diferentes orquestas como la de Raúl Ortiz, Universal, Alegría de Chachi Macías y René Santos y Su Conjunto.

Además, ha trabajado con Roberto Roena y Rafael Cortijo en el cual realizó su primera grabación internacional con la orquesta Los Megatones. Con Cortijo grabó ‘Agua que va a caer’, uno de sus temas más reconocidos.

Asimismo, grabó 'Azúcar a Granel', un tributo a Ismael Rivera y en 1996 se une a Papo Lucca y graba 'Los Originales'. A lo largo de su carrera, logró avanzar en la industria musical salsera; sin embargo, dejó a un lado las tarimas por complicaciones de salud.

La salsa está de luto



Dciembre de este año ha sido de grandes pérdidas. El martes 13 de diciembre, el cantante Lalo Rodríguez fue hallado sin vida en un edificio de la ciudad de Carolina, en Puerto Rico, informó Telemundo. Según información preliminar, una llamada al 911 alertó a las autoridades del lugar, quienes lograron identificar el cuerpo del interéprete de 'Ven, devorame otra vez' con la ayuda de un familiar.

Se desconoce la causa de su muerte, pero las investigaciones están a cargo de Instituto de Ciencias Forenses (ICF). El salsero tenía 64 años y en noviembre tuvo que ser hospitalizado, tras ser hallado en "estado catatónico", de acuerdo a varios medios.

Semanas antes, Rodríguez se dirigió a sus fanáticos por medio de un audio que fue difundido por Wapa.TV de Puerto Rico, afirmando que se encontraba en recuperación luego de estar hospitalizado.

"Este es Lalo Rodríguez, enviándole un saludo a todos mis fanáticos amigos. Todas las personas que han estado preocupadas por mi salud, me comunico para decirles que ya no estoy intubado, estoy en recuperación y prontamente me verán en video para que vean que estoy bien... agradezco todas las muestras de cariño y toda la preocupación que tuvieron hacia conmigo. Los quiero mucho, Dios los bendiga", expresó en esa oportunidad.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.