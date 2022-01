Azul Guaita, Lizeth Selene, Andrea Chaparro y Franco Masini decidieron responder a las críticas que ha recibido la serie y sus personajes en 'Rebelde'. | Fuente: Netflix | Fotógrafo: Roberto Beltrán

Ha pasado casi una semana del estreno de la nueva versión de “Rebelde” en Netflix y ha recibido comentarios tanto positivos como negativos en las redes sociales. Sabiendo esta situación, los protagonistas han defendido su trabajo.

Como se recuerda, el 5 de enero fue el lanzamiento de la serie en la mencionada plataforma y, a pesar de que comunicaron que no tenía nada que ver con la novela del 2004, muchos seguidores de RBD no estuvieron de acuerdo con la trama.

Es así que Azul Guaita, Lizeth Selene, Andrea Chaparro y Franco Masini decidieron responder a las críticas.

Actores de "Rebelde" defienden la serie de Netflix

Durante el programa ‘Pinky Promise’, la actriz Azul Guaita respondió de una manera breve sobre los malos comentarios que ha recibido su personaje -Mía Colucci- y sobre la historia de “Rebelde”.

“Yo de verdad les voy a decir que dejen de hablar m… si no han visto la serie”, dijo muy tajante la mexicana. Estas palabras fueron aplaudidas por su compañera de reparto Andrea Chaparro. Ella, por su parte, publicó en sus historias de Instagram las críticas que ha recibido y aclaró que “no es ‘Rebelde’ del 2004”.

De la misma manera, Franco Masini leyó un tuit que decía: “Pensé que iban a poner la novela original en Netflix y me emocioné”. A lo que él respondió: “Yo también me emocioné y más cuando vi todo esto, vi que es original, así que nos pasó lo mismo, me emocioné”.

Fiel a su estilo, Lizeth Selena respondió un mensaje en Twitter que le llegó: “No usen la música de la versión mexicana, tantito respeto a los que crecimos con su música”. Con un tono de burla, la actriz escribió: “Uy, nos acaba de revelar su edad”.

Ante esta serie de comentarios, los protagonistas de “Rebelde” defendieron sus papeles y resaltaron que, de alguna manera u otra, la gente está hablando de ellos.

