Padre orgulloso: reacción de Brendan Fraser al ver a su hijo en la pasarela del New York Fashion Week se vuelve viral

El New York Fashion Week 2025 sigue haciendo noticia, no solo por las tendencias que marcarán el año, sino también por la participación de reconocidas figuras, como Holden Fraser, hijo del reconocido actor Brendan Fraser. El joven de 20 años fue parte del staff de modelos en el desfile del diseñador Todd Snyder.

Un momento familiar en la pasarela

El desfile otoño 2025 tuvo un momento emotivo cuando Brendan Fraser, ganador del Oscar por La Ballena, asistió para apoyar a su hijo Holden, quien desfiló con un atuendo verde oliva, un cárdigan de angora a juego con pantalones de mezclilla y botas de suela gruesa. La reacción del actor al ver a su hijo sobre la pasarela se hizo viral en redes sociales.

Según el medio WWD, la colección de Todd Snyder estuvo inspirada en los estudiantes universitarios parisinos de los años 80, con referencias a la moda bohemia y clásica del barrio de Saint-Germain en París. La propuesta incluyó prendas como abrigos oversize, trajes de tres piezas y piezas desenfadadas con un toque elegante.

"Fue muy difícil encontrarlo porque estaba en una sala llena de chicos extremadamente guapos", declaró Brendan.

El actor, conocido por su carisma, hizo un comentario acerca de su estilo a la hora de vestirse. "Afortunadamente, he estado usando el mismo uniforme de jeans y camisetas desde que tenía 15 años, y por eso me han dicho que aún no me estoy equivocando", dijo entre risas.

Holden Fraser y su trayectoria en el modelaje

Holden, quien estudia en la Universidad de Nueva York, debutó en la pasarela en 2023 con la firma Hermès y actualmente está representado por la Agencia Marilyn en Nueva York.

Tras el desfile, el hijo de Brendan Fraser agradeció a quienes hicieron posible su participación en uno de los eventos más importantes de la moda. "Muchas gracias a todo el equipo de Todd Snyder por la oportunidad, fue un gran honor caminar en esta hermosa colección", dijo en su cuenta de Instagram.

Este es el segundo encuentro de Holden y Brendan en una pasarela de moda, luego de asistir juntos en junio de 2023 al desfile masculino primavera 2024 de Giorgio Armani en Milán.

