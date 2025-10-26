Nicholas Hoult, estrella de 'Superman', confirma su llegada al Perú Comic Con 2025 y emociona a sus fans con un mensaje especial

El actor británico, quien interpretó al nuevo Lex Luthor de Superman, llegará a Lima para encontrarse con sus seguidores este noviembre.

La comunidad geek en Perú está de fiesta. Luego de semanas de incertidumbre, Nicholas Hoult confirmó oficialmente su llegada a Lima para participar en la Perú Comic Con 2025, que se realizará el 22 y 23 de noviembre en el Parque de la Exposición.

A comienzos de octubre, la organización había anunciado su nombre como el gran invitado internacional de esta edición, aunque algunos fans mostraron dudas tras conocerse que el actor británico se encontraba recuperándose de una cirugía en la rodilla.

Las inquietudes quedaron atrás con un video compartido este sábado en las redes oficiales del evento. “¡Hola, fans del Perú! No puedo esperar por verlos este 22 y 23 de noviembre en la Comic Con. ¡Nos vemos allá!”, expresó Hoult con una sonrisa, confirmando así su esperada visita al país.

Nicholas Hoult en la Perú Comic Con 2025

Con solo 35 años, Nicholas Hoult ha logrado construir una carrera sólida en Hollywood. Saltó a la fama a los 12 años junto a Hugh Grant en Un gran chico (2002), y desde entonces ha participado en más de 40 producciones, entre ellas Furia de titanes (2010), Mad Max: Furia en el camino (2015), La favorita (2018) y Nosferatu (2024).

Este año, el actor volvió a robar titulares al dar vida a Lex Luthor en Superman, la esperada película dirigida por James Gunn que ha marcado el inicio del nuevo universo cinematográfico de DC. Además, se le recuerda por su papel como Hank McCoy / Bestia en la saga de X-Men.

Más invitados a la Perú Comic Con 2025

Además de Hoult, la convención confirmó la participación de dos grandes voces del doblaje latinoamericano: Rossy Aguirre, recordada por dar vida a Sailor Mercury (Sailor Moon) y Bellota (Las Chicas Superpoderosas); y Carlos Segundo, conocido por interpretar a Piccolo en Dragon Ball Z y a Severus Snape en Harry Potter.

Los asistentes podrán disfrutar de paneles, exhibiciones, concursos, experiencias inmersivas, además de las esperadas sesiones de fotos y firmas con Hoult.

