Nicholas Hoult, estrella de 'Superman', 'X-Men' y 'Mad Max', llega a Lima para la Perú Comic Con 2025

La Perú Comic Con 2025 confirma la llegada de Nicholas Hoult, una de las estrellas más destacadas de Hollywood, como invitado estelar de su próxima edición.

A poco más de un mes de celebrarse una nueva edición de la Perú Comic Con, la organización del evento reveló este martes lo que muchos fans esperaban: el gran invitado internacional del año. Y, como ya es costumbre, el anuncio no defraudó.

En ediciones anteriores, el público limeño recibió a figuras como Jeff Ward y Steven John Ward, del live-action de One Piece, así como a Antony Starr, el temido Homelander de The Boys. Por eso, las expectativas para 2025 estaban por todo lo alto… y ahora sabemos por qué.

Nicholas Hoult, el gran invitado internacional

La organización confirmó que Nicholas Hoult será el invitado estelar de la Perú Comic Con 2025. Sí, el actor británico que este año dio vida a Lex Luthor en el nuevo Superman de James Gunn, y que ya había conquistado al fandom con su papel como Hank McCoy / Bestia en la saga de X-Men, llegará a Lima por primera vez para encontrarse con sus seguidores.

Con apenas 35 años, Nicholas Hoult cuenta con una sólida trayectoria en cine y televisión. Inició su carrera a los 12 años junto a Hugh Grant en Un gran chico (2002), y desde entonces ha participado en más de 40 producciones, incluyendo Furia de titanes (2010), Mad Max: Furia en el camino (2015), La favorita (2018) y Nosferatu (2024).

El anuncio generó inicialmente algo de incertidumbre entre los fans, ya que Hoult había cancelado su participación en la Comic Con de Nueva York tras revelar que se estaba recuperando de una cirugía de rodilla. Sin embargo, la organización local aclaró la situación: “Justo por eso el anuncio se retrasó un poco, pero ya está confirmado”, informaron en sus redes sociales.

Otros invitados confirmados

Antes del anuncio de Hoult, el evento ya había confirmado la presencia de reconocidas figuras del doblaje latinoamericano. Entre ellas destacan Rossy Aguirre, voz de Sailor Mercury en Sailor Moon y Bellota en Las Chicas Superpoderosas, y Carlos Segundo, conocido por interpretar a Piccolo en Dragon Ball Z y a Severus Snape en las películas de Harry Potter.

La cita será los días 22 y 23 de noviembre en el Parque de la Exposición de Lima, donde miles de fanáticos de la cultura pop y el cómic se darán encuentro para disfrutar de paneles, exhibiciones, concursos y, por supuesto, sesiones de fotos y firmas con Nicholas Hoult. Los horarios y precios de estas actividades serán anunciados próximamente a través de los canales oficiales del evento.

