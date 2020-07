Nick Cordero, fallecido a los 41 años, apareció en las series "La ley y el orden" y "Blued Bloods". | Fuente: Instagram

El actor Nick Cordero, conocido por su carrera en Broadway, murió a los 41 años por complicaciones derivadas del coronavirus, tras pasar más de tres meses hospitalizado en Los Ángeles.

Días previos, se anunció que el intérprete había dado negativo a la prueba de la COVID-19; pero la enfermedad lo dejó con graves secuelas. Por este virus llegó a estar en coma y se le tuvo que amputar la pierna derecha. Recientemente, su esposa Amanda Kloots dijo que también habría necesitado un trasplante doble de pulmón.

Repasamos la carrera de Nick Cordero, quien no solo fue una figura reconocida en el circuito de Broadway sino que participó en diversas series como "La ley y el orden" y "Blue Bloods".

CARRERA EN BROADWAY

Cordero nació en Canadá (17 de setiembre de 1978) y llegó a Nueva York (EE.UU.) para trabajar como actor teatral. Su primer trabajo fue en una producción Off-Broadway llamada "The Toxic Avenger".

En 2014 fue nominado al premio Tony -los Oscar del teatro- por su papel como Cheech en el musical "Bullets Over Broadway", por el que ganó también un Theatre World Award y un Outer Critics Circle Award.

En los siguientes años, participó en otros espectáculos como “Rock of Ages”, “Waitress” y "A Bronx Tale: The Musical".

EN LA TV Y EL CINE

Nick Cordero no fue ajeno a la televisión y el cine. Su carrera lo llevó a tener pequeños papeles en series policiales y pequeñas películas.

Su debut en la televisión fue en el 2005 con "Queer as Folk", que retrata la vida de hombres y mujeres homosexuales. De ahí le seguiría una aparición en el drama "Lilyhammer" (2014). En ambos casos solo trabajó en un capítulo.

También apareció en series policiales como "Blue Bloods", en el que interpretó a Victor Lugo durante 3 episodios. Mientras que en "La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales" participó en dos capítulos con personajes distintos: Anthony Marino (2015) y Robby Marino (2019).

Mientras que en el cine, formó parte del elenco de "A Stand Up Guy", "Going in Style", "Inside Game" y "Mob Town".