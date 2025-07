Nicola Porcella responde a las críticas por su actuación: "Gente frustrada siempre va a haber"

El actor peruano fue duramente criticado por su papel en la telenovela Amanecer, pero asegura que no le afectan los comentarios negativos: “Ni los leo”.

Nicola Porcella sigue dando de qué hablar en México. Su actuación en la telenovela Amanecer, donde comparte roles con Fernando Colunga y Livia Brito, ha llamado la atención, aunque no por las mejores razones. Tanto en redes sociales como en la prensa especializada, las críticas no han tardado en llegar, y el actor peruano ha respondido: “Ni los leo... Gente que está frustrada siempre va a haber”.

Porcella tiene un papel principal en la producción de Televisa, que se emite desde este lunes a través del canal Las Estrellas. Su participación no ha pasado desapercibida. El creador de contenido Alejandro Zúñiga fue uno de los más duros: “¿Cómo podríamos ayudar al peor actor que ha tenido la televisión mexicana en los últimos 25 años?”, ironizó.

Luis Borboa, del pódcast El tramuyo del espectáculo, sostuvo incluso que le habrían recortado escenas a Nicola para darle mayor protagonismo en pantalla a Emilio Osorio, hijo del productor Juan Osorio. “La realidad es que Emilio es más actor, y me refiero en cuestión de experiencia, que Nicola”, aseguró.

¿Cómo responde Nicola Porcella a las críticas?

“En redes siempre te van a atacar”, dijo Nicola al ser consultado por la prensa mexicana. “Pero ha sido bonito llegar al foro y que Salvador Sánchez (La dueña, El noveno mandamiento) y Blanca Guerra (La mentira, Amarte es mi pecado) te feliciten. Que varios productores me digan: ‘Ya no vemos a Nicola’. Eso es muy bonito”.

También recordó que Amanecer es su segunda telenovela en México, luego de El amor no tiene receta en 2024. “Tengo un elenco inmenso y tengo que estar a la altura, pero creo que estamos haciendo bien las cosas. Es un amanecer para mí”, bromeó.

¿Le cortaron escenas a Nicola Porcella?

“Eso es mentira”, respondió tajante Nicola ante los rumores. “No, eso es totalmente falso. No sé de dónde salen esas noticias. Emilio tiene un mundo aparte y está haciendo un papel espectacular. Nos apoyamos mucho”.

El actor también reveló el consejo que le dio Fernando Colunga, leyenda de las telenovelas mexicanas: “La gente va a hablar bien, va a hablar mal, no les hagas caso. Ni al que habla bien ni al que habla mal. Tú sigue con tu trabajo. Yo he visto tus escenas y te felicito”.

¿Qué le responde Nicola Porcella a los haters?

Nicola continuó diciendo: “La gente a veces me pide un montón de cosas, pero es mi segunda novela acá, con un gran elenco, y estoy dando lo mejor. Estoy tratando de aprender de todos. Vengo de usar otras técnicas, otras cosas. Aquí todo es más rápido, grabas muchas escenas, tienes que ser más práctico”.

“Ni los leo”, reiteró el actor. “De verdad que critican a todos. ¿Tú crees que me importa? Tengo un grupo hermoso que me quiere. Tengo trabajo, familia, salud, me va bien. Hago lo que me gusta, conduzco un programa, estoy en una novela, tengo varios proyectos. ¿De qué me voy a quejar? Haters siempre va a haber, gente que está frustrada siempre va a haber... pero también sirven, porque hacen ruido”, concluyó.

