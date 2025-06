"Mira dónde está la puerta": Nicola Porcella revive la polémica que protagonizó con Jely Reátegui

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nicola Porcella vuelve a estar en boca de todos, esta vez por una conversación que sustuvo con el influencer mexicano Poncho de Nigris. Se trata de un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, donde el exchico reality recordó una antigua crítica que recibió de la actriz Jely Reátegui, quien años atrás lo comparó con "una puerta" por su actuación en la teleserie peruana Ven, baila quinceañera.

"Mami, ahora mira dónde está la puerta", dijo Porcella, refiriéndose al comentario que lo afectó en sus inicios como actor, cuando aún era parte del programa Esto es Guerra.

"Me criticó una actriz allá, que no me ayudó. Dijo: 'Ay, cómo ponen a Nicola. Parece una puerta'", comentó al influencer mexicano. "Ella sabe quién es, mándenle este video. Hay actores que te ayudan a crecer. Ella no, ella me quiso poner el pie", agregó, sin mencionar a Jely.



¿Cómo nació la polémica entre Nicola Porcella y Jely Reátegui?

La polémica se remonta al año 2016, cuando ambos compartieron roles en la teleserie Ven, baila quinceañera. En una entrevista para El Comercio, Jely Reátegui no tuvo reparos en cuestionar el trabajo actoral de Nicola y de su entonces pareja, Angie Arizaga, quien también era parte del elenco.

"No me pareció bueno el trabajo de ambos. Es que no son actores. Para mí son como dos puertas actuando, no pasa nada, son como dos bloques que hablan", declaró la actriz en ese momento. "Prefería adelantar esas escenas porque me resultaban insufribles", añadió.

Tiempo después, Nicola Porcella dijo que aquellos comentarios afectaron su estado emocional, sobre todo porque mantenía una relación cordial con Jely durante las grabaciones.

Nicola Porcella graba telenovela mexicana al lado de Fernando Colunga

Nicola Porcella fue integrado al elenco de Amanecer, la nueva telenovela de Televisa producida por Juan Osorio. El actor peruano comparte escenas con grandes figuras de la televisión mexicana como Fernando Colunga y Livia Brito, algo que él mismo considera un logro impensado hace unos años.

"Para mí es un sueño trabajar al costado de tremendo actor, de tremendo galán, y ni hablar de Livia", dijo en una entrevista para Al Punto Noticias.

Porcella tuvo palabras de agradecimiento para Juan Osorio, a quien considera determinante en su crecimiento profesional. "A Juan le debo toda mi carrera actoral. Las oportunidades se presentan, pero uno tiene que abrazarlas y trabajar", señaló.

