"Me dio tanta vergüenza…": Macarena Gastaldo revela en 'El valor de la verdad' por qué bloqueó a Neymar en redes

La modelo argentina confesó que perdió contacto con el exfutbolista brasileño tras compartir una conversación privada con 'La Chama'.

Macarena Gastaldo se sentó este domingo en El valor de la verdad para hablar de sus vínculos con figuras del fútbol y el espectáculo, como Gianluca Lapadula, Luis Advíncula, Nicola Porcella y Austin Palao. Pero uno de los nombres que más sorprendió entre sus confesiones fue el del exfutbolista brasileño Neymar Jr.

En la pregunta número 5, Beto Ortiz no se guardó nada: “¿Te peleaste con ‘La Chama’ por Neymar?”. Macarena respondió que sí, y culpó a Alexandra Méndez, conocida como 'La Chama', de haber arruinado su oportunidad de conocer al delantero en persona. “No tengo suerte con las amistades”, agregó.

¿Te peleaste con ‘La Chama’ por Neymar?

Según su relato, Gastaldo y Neymar comenzaron a hablar por redes sociales. “Amo el fútbol, como buena argentina... quería que me firme mi camiseta. Lo que quería hacer, lo logré: me siguió. Le hablé por inbox, me respondió, me dijo que iba a jugar [en Perú]. Me pidió mi número, hablamos por WhatsApp, me mandó la ubicación de su hotel, estábamos cerca. Conversamos por WhatsApp”, contó.

Sin embargo, todo se vino abajo tras cometer un error del que no se perdona hasta hoy. “Soy una pelotuda. Con mayúscula, negrita y subrayado", dijo Macarena antes de explicar que compartió una captura de la conversación con un grupo de amigas en redes, entre ellas Alexandra. "¿Qué hizo esa mala? Le mandó la captura a un 'chupe' de Neymar que ella conocía".

La consecuencia fue inmediata. Neymar la encaró por WhatsApp: “‘¿Tú conoces a Alexandra Méndez¿ ¿Por qué subes eso?’, me preguntó. Me puse de todos los colores. Me dio tanta vergüenza… que lo bloqueé”, confesó.

La modelo argentina Macarena Gastaldo habló de sus romances con Nicola Porcella. Benjamín Lukovski y Luis Advíncula, entre otras confesiones.Fuente: Instagram: @elvalordelaverdadoficial

¿Por qué terminó su amistad con 'La Chama'?

Luego del incidente, Macarena enfrentó a Alexandra: “Le dije: ‘¿Por qué hiciste eso?’. Y me respondió: ‘No, amiga, las cosas no fueron así”.

Pero para Macarena no hubo vuelta atrás. “Así se cerró esa amistad. Si la veo ahora, no quiero que me salude, no quiero que se me acerque”.

Tras esa revelación, Beto Ortiz pasó a la siguiente pregunta: “¿Fuiste una chica Tulum?”. Macarena respondió que sí, y el polígrafo confirmó que decía la verdad.

Mira el programa completo de Macarena Gastaldo en El valor de la verdad a continuación...

