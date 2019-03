Nicolas Cage va por su cuarto matrimonio fallido. | Fuente: Archivo

El matrimonio no es para Nicolas Cage. El actor suma su cuarto matrimonio fallido después de pedir la anulación de su enlace con la maquilladora Erika Koike... después de cuatro días de su boda.

El sábado pasado, la pareja se acercó a las oficinas de Licencias Matrimoniales del condado de Clark (Las Vegas) para solicitar una licencia de matrimonio ─documento requerido, en Estados Unidos, para poder casarse ante un altar─ la cual obtuvieron.

El tiempo que se demoraron en hacer su solicitud, Nicolas Cage y Erika Koike aparecieron discutiendo en el juzgado de Clark, según un video obtenido por The Daily Mail. Al actor se le escucha diciendo "no lo voy a hacer" a lo que la maquilladora responde "yo no te pedí que lo hagas".

CUATRO DIVORCIOS



Testigos del hecho sugirieron que el protagonista de "Contracara" estaba ebrio. Todo el tiempo estuvo gritando "ella se va a quedar con mi dinero" y "su expareja es un drogadicto". Por la escena que protagonizaron, se les invitó a un cuarto privado de donde salieron con la licencia de matrimonio firmada.

Sin embargo, cuatro días después (miércoles 27 de marzo) Nicolas Cage solicitó la anulación de su enlace con Erika Koike o, si no es posible, el divorcio.

Este sería el cuarto matrimonio fallido de Cage quien estuvo casado con la actriz Patricia Arquette (1995), con Lisa Marie Presley, la hija de Elvis (2002) y Alice Kim (2004), con quien tuvo un hijo al año siguiente.

La maquilladora Erika Koike empezó a salir con el actor hace menos de un año. Ellos fueron vistos seguido en Puerto Rico, donde Cage rodaba escenas de su próxima cinta "Primal".