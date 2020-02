Peter Phillips y Autumn Kelly se divorcian después de 12 años de matrimonio. | Fuente: Captura de pantalla

Después de que el príncipe Harry y Meghan Markle decidieran apartarse de la realeza, otra crisis en la familia real llega luego de que el nieto mayor de la reina Isabel II, Peter Phillips, se divorciara de su esposa, Autumn Kelly, con quien llevaba 12 años de matrimonio y tiene dos hijas en común.

Luego de que sus hijos mayores, Carlos, Andrés y Ana se separaran de sus respectvas parejas, la monarca de Inglaterra está viendo cómo se rompe la unión de estas dos personas. Peter fue el primer nieto que se casó y se perfilaba como el más centrado de la familia.

Phillips, de 42 años, y Kelly, de 41, mandaron un comunicado de prensa confesando que, efectivamente, no estarían más juntos pero aún mantienen una relación amistosa por el bien de sus hijas y desde el año pasado no están juntos.

De acuerdo con el portavoz de la familia, Gerard Franklin, la pareja seguirá viviendo en la residencia de Gloucestershire con sus pequeñas, Savannah e Isla, de nueve y siete, respectivamente.

“Tanto Peter como Autumn no son miembros de alto rango de la familia real y por eso no se consideró necesario anunciar formalmente su separación el año pasado”, aseguró.

El comunicado que enviaron decía lo siguiente: “Después de informar a Su Majestad y a los miembros de ambas familias el año pasado, Peter y Autumn acordaron separarse. Habían llegado a la conclusión de que esto era lo mejor para sus dos hijas y su relación. La decisión de divorciarse y compartir la custodia se produjo después de muchos meses de conversaciones y aunque triste, es una decisión amistosa. La prioridad de la pareja seguirá siendo el bienestar y la educación de sus hijas Savannah (9 años) e Isla (7 años). Ambas familias se mostraron tristes por el anuncio, pero apoyaron plenamente a Peter y Autumn. Piden privacidad y compasión para sus hijas mientras la familia continúa adaptándose a estos cambios”.

Cabe resaltar que Peter Phillips no pertenece ni tiene el título de Alteza Real por lo que viven la vida que ahora maneja Harry y Meghan, es decir, no reciben dinero de los contribuyentes, no participan en las actividades de la corona ni son tratados como realeza.

De acuerdo con el diario Daily Mail, esta ruptura es sumamente triste para la reina Isabel II ya que tiene una relación muy cercana con la ahora exesposa de su nieto mayor.