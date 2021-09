Liam Gallagher sufrió un accidente tras caer de un helicóptero. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Andy Buchanan

El que fue vocalista de Oasis y uno de sus fundadores, Liam Gallagher, compartió en redes sociales una imagen suya con heridas y cortes en la cara tras "caer de un helicóptero" este fin de semana.



El cantante, de 48 años, aseguró haber sufrido un percance el pasado viernes por la noche mientras viajaba en helicóptero después de actuar en el festival de la Isla de Wight, en Inglaterra, donde interpretó temas como "Live forever", "Supersonic" y "Roll with it".



En Twitter, Liam Gallagher bromeó sobre su supuesto accidente comparándose con Keith Moon, fallecido batería de "The Who", conocido por su salvaje comportamiento, y añadió que la fotografía serviría como portada para su próximo álbum en solitario.



Got the cover shot for Nxt album c’mon you nose LG x pic.twitter.com/0QIXV5djxk — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 18, 2021

Liam Gallagher responde con sarcasmo

Uno de los seguidores preguntó en un mensaje sobre la altura de la caída, insinuando que probablemente el cantante tropezó una vez el helicóptero ya había aterrizado, a lo que Liam Gallagher contestó irónicamente que se encontraba a "100 mil pies" (más de 30.000 metros) cuando ocurrió el percance.



Otro fan le preguntó si había alguna grabación del incidente, y el vocalista contestó con un "sí, está en el próximo vídeo", una respuesta que replegó centenares de interacciones.



En 1991, Liam Gallagher fundó Oasis, uno de los principales artífices del brit-pop, junto con sus compañeros de colegio en Manchester —Tony McCarroll, Paul "Bonehead" Arthurs y Paul McGuigan—, a quienes más adelante se unió Noel Gallagher.

(Con información de EFE).



