Olivia Culpo, Miss Universo 2012, ya es mamá: así anunció el nacimiento de su primera hija con Christian McCaffrey

La modelo y exreina de belleza anunció junto a su esposo, Christian McCaffrey, la llegada de su hija, Colette Annalise McCaffrey.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La tarde del domingo, Olivia Culpo y su esposo, Christian McCaffrey, anunciaron en redes sociales que ya son padres de una hermosa bebé. La modelo, coronada Miss Universo en 2012, y el jugador de fútbol americano compartieron las primeras fotos de su hija, a quien nombraron Colette Annalise McCaffrey.

Luego de cuatro años de relación, Olivia y Christian —running back de los San Francisco 49ers— se comprometieron el 2 de abril de 2023 y contrajeron matrimonio el 1 de julio del año pasado. Ahora, celebran convertirse en padres primerizos.

Olivia Culpo y Christian McCaffrey se comprometieron en abril de 2023 y se casaron en julio de 2024, tras cuatro años de relación.Fuente: Instagram: @oliviaculpo

Las primeras imágenes de la bebé

Olivia publicó en Instagram una serie de fotografías en blanco y negro, donde se la ve junto a su familia. La publicación ya superó los 300 mil "me gusta", incluyendo los de Tatiana Calmell, Miss Universo Américas, y de la cuenta oficial de Miss Universo, que además escribió: “¡Felicitaciones, reina!”.

La primera imagen muestra el pequeño brazo derecho de la bebé con su mano formando un puño. En otras, se la ve junto a sus padres e incluso durante el momento del parto. “La más aterradora y gratificante de todas las experiencias”, escribió Olivia en sus historias.

Además, en una historia, compartió una imagen de Christian McCaffrey contemplando a su hija. “Colette tiene tanta suerte de tener al mejor papá del mundo. Un amor como ningún otro”, expresó.

¿Quién es Olivia Culpo?

Modelo, actriz y personalidad de Internet, Olivia Culpo, de 33 años, es recordada por haber sido coronada Miss Universo en 2012, en la misma edición en la que concursó la peruana Nicole Faverón. Años después, en 2020, se volvió viral su expresión al momento de abrir el sobre con el nombre de la ganadora de ese año, Gabriela Isler, en una edición que tenía entre las favoritas a Janick Maceta.

Olivia debutó en el mundo de los concursos de belleza al ganar el Miss Rhode Island USA en 2012 y, poco después, el Miss Estados Unidos ese mismo año, convirtiéndose en la primera representante de Rhode Island en llevarse la corona nacional.

Fuera de las pasarelas, ha participado en películas como The Other Woman (2014), I Feel Pretty (2018) y Venus as a Boy (2021). También apareció en videoclips como Amor, de Emin Agalarov, y Jealous, de Nick Jonas, con quien mantuvo una relación durante dos años.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis